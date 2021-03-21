Взъерошенная и истощенная: под Иркутском спасли кошку, которая неделю просидела на гигантской сосне. Фото: скрин с видео

В садоводстве под Иркутском, что на четвертом километре Плишкинского тракт, на днях развернулась операция по спасению заложницы. Ею оказалась… маленькая кошка, которую собаки загнали на огромную сосну. Без малого шесть дней пушистая просидела на ветке, не в силах самостоятельно спуститься. Спасать муську отправились сотрудники питомника К-9.

- Информацию о том, что кошка уже несколько дней сидит на дереве, мы увидели в одной из групп зоозащитников и волонтеров в соцсетях, - рассказала «КП» сотрудница питомника Елена Прадчук. – Связались с автором поста, заказали автовышку. Наш кинолог за считанные минуты снял несчастное животное с сосны.

Снятую с сосны страдалицу передали волонтерам. Фото: Ольга Федорова.

Сказать, что животинка пребывала в стрессе – ничего не сказать. Вся ослабленная, взъерошенная, истощенная… Оказалось, что кошка провела в своем высоком плену не меньше недели. Шесть дней назад ее заметила бабушка, которая каждый день приезжает на дачу кормить собак. Не зная, что делать, пенсионерка позвонила по первому попавшемуся объявлению о поиске пропавших кошек.

- Объявление было годичной давности, но именно оно спасло жизнь маленькой заложницы, - продолжает Елена Прадчук. – Девушка, которая год назад в этом же садоводстве потеряла своих кошек, после звонка от бабушки озаботилась судьбой несчастной животинки и разместила пост о ее бедственном положении в соцсетях.

Сейчас животное на передержке, ему ищут хозяев. Фото: Ольга Федорова.

Снятую с сосны страдалицу передали волонтерам. Сейчас животное на передержке, ему ищут хозяев.

- Кошка молодая, ей около года, - говорит волонтер Ольга Федорова. – Животное ест хорошо, ходит в лоток, ласковая. Надеемся, скоро она обретет новый дом.

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