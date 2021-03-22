Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 марта: 5986 жителей региона лечат от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 22 марта. В Иркутской области число случаев заражения COVID-19 превысило отметку в 60 000 еще накануне. Сегодня, коронавирус подтвердился еще у 180 жителей региона. Таким образом, на 22 марта новую коронавирусную инфекцию в регионе выявляли уже 60 209 раз.

Конечно, большинство их подхвативших заразу с инфекцией уже справились. Выздоровел за сутки 41 сибиряк, всего вылечили уже 57 787 человек, из них 5402 – дети до 17 лет.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 марта: лечение продолжается у 5986 зараженных

Борьба с коронавирусом в регионе, конечно, продолжается. На сегодняшний день в ковидных госпиталях лечатся 1553 пациента, 82 из них находятся в тяжелом состоянии. Часть заболевших, болезнь у которых протекает в легкой форме, получают лечение амбулаторно, то есть выздоравливают дома. Таких сейчас 4433.

Увы, летальные исходы продолжаются и в Приангарье. Специалисты сообщают о смерти еще восьми человек: причиной смерти в семи случаях стал именно COVID-19, еще один с таким же диагнозом скончался из-за иной тяжелой болезни. Всего с начала пандемии Иркутская область потеряла уже 2305 жителей: смерть 2050 человек наступила из-за коронавируса, еще 255 человек имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые их сгубили.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 22 марта.

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