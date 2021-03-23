Синоптики предупредили иркутян о похолодании и снеге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последняя неделя марта балует иркутян по-настоящему весенним теплом. Уже который день в областном центре температурные показатели днем колеблются от +3 до +8 градусов. Для столицы Приангарья это прямо праздник среди зимы, ведь настоящая весна приходит в наш регион только в апреле. Это подтверждают многолетние метеонаблюдения.

- На этой неделе температура воздуха в целом по Иркутской области выше нормы на 4-8 градусом, - рассказал КП-Иркутск заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

«Греют» воздух Приангарья теплые атмосферные фронты, пришедшие к нам запада России. В ближайшие дни, а именно до конца недели, в регионе господствовать будут именно они. Кстати, сегодня 23 марта в городе, возможно, будет пробрасывать снежок. Но он будет такой мелкий, что не все его заметят. Осадки будет идти и в ночь на 24 марта, прекратятся утром. Столбики уличных термометров завтра покажут днем +6…+8.

25 марта погода будет более облачной, снова ожидается снег, более обильный, чем ночью 24-го. Воздух днем прогреется только до +3…+5. Метеорологи также обещают ко всему прочему в четверг и порывистый северо-западный ветер 7-12 м/с.

26 числа небесная канцелярия снова порадует горожан: ожидается до +7…+9, без осадков. В целом, температурные показатели выше нормы задержатся до конца этой недели. В субботу и воскресенье до +5…+7, в конце недели снова возможен небольшой мокрый снег.

А вот в понедельник, особенно 30 и 31 марта синоптики ждут похолодания. Предполагать до каких показателей опустятся столбики уличных термометров специалисты пока не берутся. Но похолодание точно будет, оно наступит в связи с приходом в Иркутскую область холодного фронта с севера Красноярского края.

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