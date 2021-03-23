Блондинка засудила парикмахера за то, что после окрашивания у нее начали выпадать волосы. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Хочу стать пепельной блондинкой!" С такими идеями в салоны красоты приходят часто. Но, к сожалению, не всегда удается достичь желаемого. Тут многое имеет значение, даже цвет волос барышни до окрашивания. Иногда поход в парикмахерскую заканчивается слезами. Иногда деньги возвращают, если стрижка не удалась. Но весьма редко случаются разбирательства по этому поводу в суде. В Бурятии случилось именно так.

Начиналось все вполне мирно. Девушка пришла в салон и попросила сделать ее пепельной блондинкой, а заодно подлечить ей волосы модной техникой «шелковая нанопластика». Увы, сделать из брюнетки блондинку у парикмахера с первого раза не удалось, не помогло ни обесцвечивание корней, ни тонирование. Пришлось переделывать и обесцвечивать еще раз. Рассчитавшись, заплатив за красоту 8 тысяч рублей, клиентка отправилась домой.

Однако ее мечта стать пепельной блондинкой так и не воплотилась в реальность. Дамы, которые хоть раз обесцвечивались, знают - эту процедуру щадящей не назовешь. А если два раза подряд? Волосы однозначно будут сожжены и начнут выпадать. У девушки из Улан-Удэ они, к тому же, обнаружился небольшой ожог кожи головы, а сама шевелюра уже через пару дней поменяла цвет.

-Возвращайте деньги!, - второй визит клиентки в парикмахерскую начался со скандала.

Мастер наотрез отказалась отдавать блондинке назад 8 тысяч рублей и тем более доплачивать за плохое настроение. Она посоветовала лучше ухаживать за волосами и делать маски. После того, как за разозленной клиенткой захлопнулась дверь, все выдохнули. Скандал закончился! Никто особо не верил, что она на самом деле напишет заявление в суд. Однако девушка с испорченной под праздник прической сделала именно это. И Октябрьский районный суд постановил - деньги вернуть! Тут бы страстям и успокоиться, но нет! Мастер из салона, оскорбившись, подала апелляцию и дело о восьми тысячах и пепельном блонде пошло по второму кругу.

-Результаты обесцвечивания, тонирования в блонд и лечения волос должны сохраняться не меньше месяца!, - теперь уже пострадавшую от салона сторону выслушивали в Верховном суде Бурятии. - При этом где доказательства, что я неправильно ухаживала за волосами?

Фемида в очередной раз стала на сторону блондинки. Ведь, кроме всего прочего, мастер не оспаривала, что волосы пришлось обесцвечивать дважды.

- Судебная коллегия согласилась с выводами о некачественно оказанной услуге, указав, что потребитель в таком случае вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) в установленные законом сроки, - отмечают в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

То есть деньги пострадавшей все-таки придется вернуть. Если, конечно, дело не дойдет до Верховного суда России.