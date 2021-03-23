Что стало с продавцом фруктов из Бурятии, который в пандемию раздавал яблоки и груши бесплатно.

- Спасибо тебе большое, добрый человек. Я бы сама столько не купила, - сдерживая слезы, благодарит сухонькая старушка. И принимает подарок - два огромных пакета с фруктами. Внутри - несколько килограммов спелых яблок, бананов, груш и мандаринов. Свежие витамины так нужны во время карантина! Но пожилым людям выкроить копеечку, да еще и сходить в магазин во время самоизоляции, слишком тяжело. Им и помогал 29-летний Халид Гейдаров, у которого к началу пандемии был свой магазин овощей и фруктов. Сейчас пандемия закончилась. Как живет торговец фруктами, который во время пандемии стал героем соцсетей?

- Когда будешь делать кому-нибудь добро, заметь, что во время свершения доброго дела получишь такое же удовольствие, какое получит и тот человек, - считает Халид. - Меня наградили медалью «По зову долга и сердца» — я очень счастлив! Друзья, никогда не оставайтесь в стороне, ведь беда не бывает чужой.

Мы связались с Халидом Гейдаровым и он рассказал, что медаль ему вручили в правительстве Бурятии. Халид очень гордится эти.

- Почему я стал помогать людям? Смотрел новости про врачей, которые сейчас круглосуточно работают и буквально живут в больницах, и мне стало их очень жалко, захотелось поддержать, - рассказывал «КП-Иркутск» Халид. - И тогда я до отказа нагрузил свою машину фруктами и овощами и поехал с гостинцами в нашу инфекционную больницу. Врачи с такой радостью встретили меня!

Пожилым людям, кто на изоляции, гостинцы он передает через балкон. Фото: личный архив.

Узнав о том, что есть такой Халид Гейдаров, который помогает пенсионерам, к нему за помощью стали обращаться люди, многодетные семьи. Предприниматель по возможности привозил фрукты и овощи.

Полные пакеты фруктов и овощей - многодетным семьям. Фото: личный архив.

Сейчас пандемия сбавила обороты. В жизни Халида Гейдарова за этот год произошло много хорошего. Добро возвращается сторицей!

-В мае я получил паспорт гражданина России, - говорит он. -Долго, 10 лет, я уже живу в Бурятии, приехал из Азербайджана. Город принял меня хорошо, и я не мог не отблагодарить его, не помочь его жителям. И вот теперь стал гражданином страны.

А что с бизнесом? Местные жители, которых он бесплатно снабжал свежими фруктами, после того, как жесткий карантин завершился и появилась возможность свободно выходить из дома, стали его постоянными покупателями. А сам Халид открыл в центре города еще и небольшой ресторанчик европейской кухни. Планировал он это сделать еще до ограничений, но пришлось ждать благоприятного момента. Сейчас у ресторана уже есть свои постоянные посетители. Кухню и поваров хвалят.