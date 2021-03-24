Стало известно, кто из спортсменов Иркутской области поедет на Олимпиаду в Токио

2016 год. Екатерина Букина только что вернулась в Иркутск с бронзовой медалью Олимпиады в Рио. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За четыре месяца до начала XXXII летней Олимпиады в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, стало известно, кто из спортсменов Иркутской области может исполнить свою мечту и попасть на главные старты четырехлетия. Итак, кандидатами в олимпийскую сборную России стали пять атлетов. Среди них дзюдоистка, чемпионка Европы Ирина Долгова. Кстати, братчанка участвовала в Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро. Правда, в Бразилии ей завоевать медаль не удалось. Она выбыла на стадии 1/8 финала.

Также шансы попасть на Игры есть у бронзового призера Олимпийских игр в Рио по вольной борьбе Екатерины Букиной. Напомним, в 2016 году, в схватке за 3-е место в весовой категории до 75 кг, ангарчанка в блестящем стиле победила Али Анабель Лору из Камеруна.

А вот серебряный призер чемпионата мира, многократный чемпион Европы и России по пулевой стрельбе Артем Черноусов может поехать на свою первую Олимпиаду. Он, как и его коллега, победительница и призер первенства Европы Надежда Колода, также кандидаты в олимпийскую команду!

И наконец, пятая надежда Иркутской области - бронзовый призер чемпионата мира, неоднократный серебряный призер чемпионата Европы по тхэквондо Роман Кузнецов.

Добавим, что всего в список спортсменов-кандидатов на участие в Олимпиаде в Японии вошло 1125 атлетов.

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