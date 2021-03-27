Начальник Управления Росгвардии по Иркутской области Алексей Сапожников: Безопасность иркутян - наша профессия

Алексей Викторович рассказал о том, какими качествами должны обладать сотрудники ведомства, о его деятельности и задачах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Войсковая часть 6531 была богата именами, делами, традициями. Ее расформировали в 1999 году. Сегодня на ее месте, на улице Баррикад, дислоцируется управление Росгвардии. На проходной проверяют документы, уточняют цель визита, просят сдать телефон. В своем кабинете встречает генерал-майор полиции Алексей Сапожников. С 2017 года он возглавляет федеральную структуру в Иркутской области, но интервью дает впервые. В его подчинении национальная гвардия - около трех тысяч сотрудников и военнослужащих.

Герои невидимого фронта

- Алексей Викторович, многие до сих пор не понимают или не знают, что такое Росгвардия, путают, например, с МВД.

- Росгвардия - федеральный орган, созданный руководителем страны, верховным главнокомандующим. Почему Росгвардию пытаются сравнить с МВД? Возможно, потому что часть наших сотрудников служила в Министерстве внутренних дел. Кроме того, часть полномочий МВД передали Росгвардии: контроль за оборотом оружия, вневедомственную охрану, в том числе силовую структуру. Сотрудники спецподразделений принимают участие, например, в охране общественного порядка, в выполнении контртеррористических задач на Северном Кавказе.

- Ваши сотрудники постоянно патрулируют улицы. Стало ли меньше грабежей, разбоев в городе?

- Мы хотя и не ведем такую статистику, но оперативные сводки каждый день изучаем, чтобы понимать какая обстановка, на что обратить внимание, к чему готовиться. Уличная преступность - да, идет на спад. Если говорить о патрулировании, то этим круглосуточно занимается вневедомственная охрана. Они охраняют разные объекты и также реагируют на различные происшествия. Кроме того, одно из новшеств - вменили практику привлекать военнослужащего к совместному пешему патрулированию на улицах с сотрудником МВД.

- С какими правонарушениями чаще сталкиваются?

- Чаще всего это какие-то хулиганские действия, конфликты в разных развлекательных заведениях. Кнопки тревожной сигнализации сейчас ведь стоят почти везде. В последнее время довольно много случаев, когда сотрудники Росгвардии вперед МЧС прибывают на пожары, потому как находятся неподалеку, спасают людей.

- Награждаете сотрудников, которые проявили себя как герои на службе?

- Конечно, бывает и на самом высоком уровне - в Москве. Среди наших ребят есть настоящие герои, которые спасли людей при пожаре, тонущих в реке детей… И это действительно поступки героев, потому как ребята по своей инициативе бросаются в огонь и в воду. Мы, руководство, это видим и ценим. Если уж говорить о кадровой политике, то мой принцип - приходить на работу, чтобы выполнять поставленные задачи, развиваться. Служба не для тех, чья цель отсидеть положенные часы ради зарплаты.

Полиграф - обязательно

- Алексей Викторович, кого берете на работу?

- Что касается групп задержания, то это мужчины до 35 лет, отслужившие в армии, без каких-либо ограничений по здоровью. Могут быть и женщины, тоже рассматриваем. Каждый из них проходит обучение, серьезную подготовку, потому что ребята выходят на передовую, сталкиваясь с преступниками один на один. В том числе готовим и с юридической точки зрения, учим, когда применять оружие, спецсредства, как принимать решение. Ошибок здесь не прощают.

- А более конкретные условия?

- На сержантские должности необходимо как минимум среднеспециальное образование, на офицерские - высшее. Сначала соискатель сдает физподготовку - это самое главное. Только после этого выдается направление на военно-врачебную комиссию. Проводится и психологический отбор, с недавнего времени обязательно проходить полиграфолога. Думаю, это правильно: если у тебя нет какого-то негативного прошлого, то и опасаться нечего. Наконец, после всего этого мы принимаем решение взять или нет на службу. Безусловно, не должно быть судимости как у самого кандидата, так и у его родственников.

- Сколько в Иркутской области сотрудников Росгвардии?

- Около трех тысяч. Считаю, что это большая группировка, одна из крупнейших в Сибирском федеральном округе. В Иркутске расположены почти все подразделения, в районах - отделы и филиалы. Кроме того, мы вправе задействовать военнослужащих трех воинских частей во время проведения общественных мероприятий.

Прибыл из Забайкалья

- Расскажите о себе, как стали генералом?

- Родился в Читинской области, в 1996 году окончил педагогический институт. Почему именно этот вуз? Мама учитель. По ее совету пошел, понимая, что это не мое. Прочили карьеру директора. На это я отвечал, что в школу не пойду, но руководителем стану.

После института устроился в дорожно-патрульную службу. Увидел объявление о наборе, пришел и взяли. Я к тому времени уже был женат, родился сын, надо было обеспечивать семью.

Спустя четыре года ушел в тыловое подразделение – в автохозяйство. Эта работа мне была по душе - с детства нравится все, что связано с автомобилями. Увлекался автокроссом. Со временем дорос до начальника авохозяйства.

Через 10 лет мне сказали, что нужно вернуться - и уже в должность заместителя начальника Управления ГИБДД Забайкалья. Знаете, у нас ведь приказы не обсуждают. А через год началась переаттестация милиции в полицию. Произошла смена руководства, мне предложили стать начальником Управления вневедомственной охраны края. Через пять лет началась формироваться Росгвардия, я возглавил эту структуру в Забайкалье, а через год, в 2017-м, поступила команда ехать в Иркутск. На тот момент руководитель Росгвардии здесь так и не был назначен.

- Какими были первые впечатления от региона?

- Объем задач гораздо больше, чем в Забайкалье, это сразу заметил.

Пять лет иркутскому подразделению

- Технологии XXI века внедряете?

- Да. Многие услуги, получение различных разрешений оказываются в электронном виде через Госуслуги. Что касается технических средств, то используем альтернативные каналы связи - через интернет. На транспорте устанавливается ГЛОНАСС-система. Но в остальном мониторить обстановку - это одно, а выезды - совсем другое. Все равно, какими бы не были технологии, люди должны прибывать на место в течение 5 минут. И как правило, это периметр 8 километров.

Есть в Росгвардии, отмечу, и кинологическая служба. Собаки задействованы на поиске взрывоопасных предметов. На нашем вооружении и авиационная эскадрилья, которая выполняет множество задач. Допустим, на нашей базе проходят тренировки по горной подготовке, потому что эти навыки нужны в командировках, например, на Северный Кавказ.

- В Иркутске все спокойно?

- Вполне. Сейчас же все освещается в средствах массовой информации, ничего не скроешь. Бывает, что даже я узнаю из СМИ раньше, чем из официальны структур (смеется).

- Вам это не нравится?

- Не нравится, потому что информацию иногда искажают.

- Кстати, для обывателя работа сотрудников ОМОНа, СОБРа покрыта какой-то таинственностью. Даже их лица запрещено показывать…

- Конечно, мы их защищаем, чтобы человек в обычное время мог жить спокойно, проводить время с семьей. Все очень серьезно. по их подготовке есть специальные институты, помимо этого еще ежедневные тренировки. Они постоянно оттачивают мастерство. Боец должен в совершенстве владеть оружием, потому что на кону - здоровье и жизнь невинных людей. И самое главное - нужно не только иметь силу, но и уметь головой думать. Ведь от человека, который принимает решения, зависят чьи-то жизни.

- А женщин принимаете на службу?

- Женщин в Управлении - процентов 20 в штате. Но в основном это финансовый блок, кадры, медики и т.д. Есть девушки и во вневедомственной охране, но все-таки я считаю, что это больше мужская работа. Большие физические нагрузки, командировки… в реальности мало кто к этому готов. В СОБРе есть одна женщина-инструктор - учит ребят стрельбе.

- Росгвардия отмечает большой праздник - 5-летие образования ведомства и 210-летие войск правопорядка.

- Да, и одно из самых для нас важных мероприятий - встреча с ветеранами. Этого праздника они очень ждут. Обязательно подпишем приказы и по поощрению личного состава. Думаю, все эти события останутся в памяти.