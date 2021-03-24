Центр поддержки экспорта Иркутской области: выход на международные рынки. Фото: Наталья Маврина.

Действующий в структуре Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) помогает представителям регионального бизнеса искать иностранных партнеров, сертифицировать продукцию, регистрировать торговый знак, составлять контракты и создавать сайты, в том числе на иностранных языках. Потенциальному экспортеру Центр также может помочь в проведении маркетингового исследования, по результатам которого предприниматель решит, насколько целесообразно поставлять продукцию в ту или иную страну.

ЦПЭ работает в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Сегодня его клиенты сотрудничают с партнерами из десяти стран мира, в том числе Вьетнама, Китая, Венгрии, Германии, Пакистана, Хорватии.

Общая сумма контрактов компаний, которые в 2020 году экспортировали свою продукцию при поддержке Центра, достигла 19 млн долларов. Для сравнения, в 2018 году, когда ЦПЭ только начал работу в регионе, его поддержкой заручились 4 иркутских предпринимателя, а стоимость заключенных ими контрактов составила 164,9 тыс. долларов.

Как отметила директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Наталья Давыдова, начиная с 2020 года, стремительными темпами начала развиваться интернет-торговля. И если раньше бизнес-партнеры находили друг друга во время живого общения на выставках, то сегодня этот процесс перешел в онлайн-режим.

- Аналогом выставок стали маркетплейсы, - констатировала Наталья Давыдова. - По сути дела, это такие виртуальные витрины, где покупатели находят нужный им товар, а продавцы новых клиентов. В 2020 году при содействии ЦПЭ 14 предпринимателей из Иркутской области вышли на электронные площадки ETSY, Ebay, Yorso, Amazon, Леснойресурс.рф. В стадии разработки находится региональная витрина на маркетплейсе Alibaba. В ее рамках появится специальный раздел, который объединит самые топовые товары производителей Иркутской области.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

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