Гид по городу Иркутску: знакомьтесь, Крестовоздвиженская церковь.

Итак, мы представляем вам новый проект «Комсомольской правды» — онлайн-экскурсии. Вместе с нашим Гидом по городу Иркутску вы побываете в самых знаковых местах столицы Приангарья и откроете для себя новые, посетите предприятия и познакомитесь с достопримечательностями. Мы представим вам любимый город во всей красе и расскажем вам его тайны.

Сегодня мы представляем вам уголок старого Иркутска, где хотя бы раз бывал каждый. Крестовоздвиженская церковь словно бы предваряет путь из старого центра за город. Когда-то давно именно отсюда выезжали на Байкал, в село Лиственичное ( нынешнюю Листвянку) и дальше. Впрочем, лучше всего вам об этом расскажет наш ( а теперь и ваш тоже) гид по Иркутску — Алина Тресвятская.

Мы открыты и для ваших идей. Если вам есть, что предложить, есть места, которые, как Вы считаете, точно стоит представить жителям и гостям Иркутска — предлагайте! Есть предприятия, готовые показать, как пекут хлеб, готовят настоящее мороженое, шьют бальные платья или, допустим, строят самолеты, готовят к выпуску поезда и к продаже машины? Пожалуйста!

С предложениями обращайтесь: сот. +79500830879. Алена