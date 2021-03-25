Самолет МС-21-300 прилетел в Архангельск для проверки противообледенительных систем. Фото: с сайта Корпорации "Иркут"

Самолет МС-21-300 накануне прилетел в Архангельск. Там команда специалистов проверит, как поведет себя опытный борт в условиях естественного обледенения. Для этой цели МС-21-300 выполнит полеты над побережьем Белого моря.

- В ходе порядка 20 полетов будут проверены эффективность противообледенительных систем МС-21-300 и способность самолета в целом безопасно выполнять полеты в данных условиях, - сообщает Корпорации «Иркут». - Для фиксирования работы самолета в зонах обледенения на нём установлено специальное оборудование, в том числе 12 видеокамер.

Регион для проведения сертификационных испытаний выбран не случайно. Природные условия в этом районе способствуют образованию льда на поверхностях борта. Это происходит из-за повышенной влажности и низких температур воздуха.

Напомним, МС-21-300 принадлежит к семейству ближне-среднемагистральных самолетов МС-21, аббревиатура расшифровывается как "Магистральный самолет XXI века" - это первый в новейшей истории России отечественный пассажирский самолет. Собирают его на авиазаводе в Иркутске. Конкретно, МС-21-300 это второй опытный образец. Он способен вместить от 163 до 211 пассажиров, преодолевать расстояния до 6000 километров. Сейчас лайнер проходит сертификационные испытания.

Первый полет самолет МС-21 совершил в Иркутске в мае 2017 года, МС-21-300 в мае 2018-го. После все собранные опытные лайнеры улетали для продолжения испытаний в Подмосковье - с аэродрома Иркутского авиазавода до города Жуковский в Московской области. Самолет представили другим странам в 2019 году, а в 2020-ом завершена постройка первого опытного самолёта МС-21-310 с российскими двигателями

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).

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