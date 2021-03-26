Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 марта: за сутки COVID-19 в регионе подтвердился у 169 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 26 марта. За сутки COVID-19 подтвердился только у 169 человек. Это минимальное количество положительных результатов тестов на новую коронавиурсную инфекцию с тех пор, как начала снижаться заболеваемость во время второй волны пандемии. И это не может не радовать.

Но расслабляться пока все же жителям Приангарья не стоит. Вероятность заразиться все еще есть, поэтому забывать про масочный режим и антисептики пока рано. Популяционный иммунитет у жителей Иркутской области сейчас 46.2 %. Этого, по мнению ученых, пока недостаточно.

На 26 марта количество случаев заражения в регионе составило 60 904. Большинство из них уже побороли заразу. Медики вылечили 58 690 человек. За сутки в их рядах оказались еще 203 перенесших инфекцию.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 марта: в больницах остаются 1501 пациент

Борьба за жизнь и здоровье подхвативших COVID-19 в регионе продолжается. Так в ковидных госпиталях 26 марта лечат 1501 пациента, в тяжелом состоянии 87 из них.

По данным Оперативного штаба Иркутской области по коронавирусу, за сутки также регистрировались летальные исходы. От COVID-19 скончались 7 зараженных.

С начала пандемии Приангарье потеряло уже 2335 человек: причиной смерти 2079 из них стал коронавирус, еще 256 с таким же диагнозом были больны и другими тяжелыми болезнями, которые и стали причиной гибели.

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