Погода на лето 2021 в Иркутске: засуха в мае, а жара - в августе, разочаровал прогнозом Гидрометцентр

Погода на лето 2021 в Иркутске: в гидрометцентре рассказали, чего ждать в ближайшие полгода.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Погода в Иркутске на лето 2021. Чего ждать? К гадалке не ходи - в июле будет жара за тридцать куда же ей деться. В августе тоже может быть жарко, но не так сильно и не так долго, все-таки это Сибирь. Но синоптики знают точнее. Гидрометцентр России уже дал ( конечно, предварительный) прогноз на ближайшие полгода. А для нашего региона, где зима длится с ноября по март ( пять месяцев), а лето чаше всего начинается в мае и заканчивается в сентябре ( итого около четырех месяцев, что тоже немало), это актуально. Да и туристам хочется знать, что их ожидает.
АПРЕЛЬ
Погода в апреле. Гидрометцентр РФ.
Апрель, собственно, еще не лето. И снег бывает, правда, редко. Относительно погоды в этом месяце Гидрометцентр России ничего особенного сибирякам не обещает. Хотя...
- Избыток осадков предполагается на юге Красноярского края, на севере Иркутской области, на юге Якутии, - это то, что значится в прогнозе относительно наших и соседних территорий.
Отдельно отмечается, что дождей будет больше, чем в прошлом году. Это, может быть, и неплохо. Не будет засухи - не будут гореть леса, как это часто происходило в последние годы.
Впрочем, достаточно обстоятельный прогноз погоды на апрель уже составил Иркутский гидрометцентр. Сразу скажем - синоптики ждут, что будет немного, но теплее обычного.
МАЙ
Погода в мае. Гидрометцентр РФ.
Смотрим карту. В последний месяц календарной весны синоптики предполагают засуху на всей территории Иркутской области, Бурятии и на запад - практически вплоть до Новосибирска. Радоваться или огорчаться? Смириться, потому что другого не дано.
- Дефицит осадков наиболее вероятен в большинстве регионов юга Сибирского федерального округа, на юге Хабаровского края, - отмечают в Гидрометцентре страны. - Существенно меньше, чем в прошлом году количество осадков ожидается на юге Иркутской области и республики Бурятия.
Для нас же, жителей Сибири, засуха всегда означает и таежные пожары.
ИЮНЬ
Погода в июне. Гидрометцентр РФ.
Первый официальный месяц лета 2021 в Иркутске никакими особенностями погоды отмечен быть не должен, хотя ближе к его началу данных об этом будет больше. А вот северные территории, а это и Братск, и Усть-Кут, и Бодайбо, накроет жара.
- Выше нормы средняя месячная температура предполагается на севере Сибирского федерального округа, на западе и в центре Якутии, - отмечает Гидрометцентр.
Значит, лето в 2021 году на север придет раньше и будет жарче.
ИЮЛЬ
Погода в июле. Гидрометцентр РФ.
Смотрим карту. Июньская жара на севере региона сменится засухой.
- Дефицит осадков предполагается на севере Иркутской области и на юге Якутии, - отмечают синоптики.
В то же время как во всей Иркутской области не ожидается привычной для этого времени года жары за тридцать, может даже быть, будет даже немного прохладнее обычного.
АВГУСТ
Погода в августе. Гидрометцентр РФ.
-Выше нормы средняя месячная температура предполагается в республике Бурятия и Забайкальском крае, - отмечают метеорологи.
Про Иркутск речи нет. Но если строго следовать данным карты, то небольшая полоска нашей территории с самим Иркутском, ближайшими городами и, конечно, Байкальском ( юг территории) эта самая зона жары как раз и накрывает.
СЕНТЯБРЬ
Погода в сентябре. Гидрометцентр РФ.
- Избыток осадков наиболее вероятен на юго-востоке Сибирского федерального округа и на севере Якутии, - сообщают синоптики в своем прогнозе.
Смотрим на карту и понимаем - юго-восток Сибири - это как раз вся Иркутская область ( кроме северных территорий, и там много осадков не ожидается) и часть восточного побережья Байкала со стороны Бурятии, а также, безусловно, и Красноярск.
Последний теплый месяц года в Иркутске будет дождливым. Таков прогноз погоды на лето 2021 в Иркутске и регионе.