Погода на лето 2021 в Иркутске: засуха в мае, а жара - в августе, разочаровал прогнозом Гидрометцентр

Погода на лето 2021 в Иркутске: в гидрометцентре рассказали, чего ждать в ближайшие полгода. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Погода в Иркутске на лето 2021. Чего ждать? К гадалке не ходи - в июле будет жара за тридцать куда же ей деться. В августе тоже может быть жарко, но не так сильно и не так долго, все-таки это Сибирь. Но синоптики знают точнее. Гидрометцентр России уже дал ( конечно, предварительный) прогноз на ближайшие полгода. А для нашего региона, где зима длится с ноября по март ( пять месяцев), а лето чаше всего начинается в мае и заканчивается в сентябре ( итого около четырех месяцев, что тоже немало), это актуально. Да и туристам хочется знать, что их ожидает.

АПРЕЛЬ

Погода в апреле. Гидрометцентр РФ.

Апрель, собственно, еще не лето. И снег бывает, правда, редко. Относительно погоды в этом месяце Гидрометцентр России ничего особенного сибирякам не обещает. Хотя...

- Избыток осадков предполагается на юге Красноярского края, на севере Иркутской области, на юге Якутии, - это то, что значится в прогнозе относительно наших и соседних территорий.

Отдельно отмечается, что дождей будет больше, чем в прошлом году. Это, может быть, и неплохо. Не будет засухи - не будут гореть леса, как это часто происходило в последние годы.

Впрочем, достаточно обстоятельный прогноз погоды на апрель уже составил Иркутский гидрометцентр. Сразу скажем - синоптики ждут, что будет немного, но теплее обычного.

МАЙ

Погода в мае. Гидрометцентр РФ.

Смотрим карту. В последний месяц календарной весны синоптики предполагают засуху на всей территории Иркутской области, Бурятии и на запад - практически вплоть до Новосибирска. Радоваться или огорчаться? Смириться, потому что другого не дано.

- Дефицит осадков наиболее вероятен в большинстве регионов юга Сибирского федерального округа, на юге Хабаровского края, - отмечают в Гидрометцентре страны. - Существенно меньше, чем в прошлом году количество осадков ожидается на юге Иркутской области и республики Бурятия.

Для нас же, жителей Сибири, засуха всегда означает и таежные пожары.

ИЮНЬ

Погода в июне. Гидрометцентр РФ.

Первый официальный месяц лета 2021 в Иркутске никакими особенностями погоды отмечен быть не должен, хотя ближе к его началу данных об этом будет больше. А вот северные территории, а это и Братск, и Усть-Кут, и Бодайбо, накроет жара.

- Выше нормы средняя месячная температура предполагается на севере Сибирского федерального округа, на западе и в центре Якутии, - отмечает Гидрометцентр.

Значит, лето в 2021 году на север придет раньше и будет жарче.

ИЮЛЬ

Погода в июле. Гидрометцентр РФ.

Смотрим карту. Июньская жара на севере региона сменится засухой.

- Дефицит осадков предполагается на севере Иркутской области и на юге Якутии, - отмечают синоптики.

В то же время как во всей Иркутской области не ожидается привычной для этого времени года жары за тридцать, может даже быть, будет даже немного прохладнее обычного.

АВГУСТ

Погода в августе. Гидрометцентр РФ.

-Выше нормы средняя месячная температура предполагается в республике Бурятия и Забайкальском крае, - отмечают метеорологи.

Про Иркутск речи нет. Но если строго следовать данным карты, то небольшая полоска нашей территории с самим Иркутском, ближайшими городами и, конечно, Байкальском ( юг территории) эта самая зона жары как раз и накрывает.

СЕНТЯБРЬ

Погода в сентябре. Гидрометцентр РФ.

- Избыток осадков наиболее вероятен на юго-востоке Сибирского федерального округа и на севере Якутии, - сообщают синоптики в своем прогнозе.

Смотрим на карту и понимаем - юго-восток Сибири - это как раз вся Иркутская область ( кроме северных территорий, и там много осадков не ожидается) и часть восточного побережья Байкала со стороны Бурятии, а также, безусловно, и Красноярск.

Последний теплый месяц года в Иркутске будет дождливым. Таков прогноз погоды на лето 2021 в Иркутске и регионе.