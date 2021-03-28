Семь лет незаконно добывал нефрит на дне водоемов: житель Бурятии насобирал минералов на 5,7 миллиона рублей

Сотрудники ФСБ России по Бурятии задержали мужчину в тот момент, когда он показывал нефрит иностранцу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Времена золотой лихорадки давно канули в прошлое. Сейчас, чтобы добывать что-либо из недр земли или с ее поверхности необходимо получать разрешение на добычу полезных ископаемых. Только так. Об этом не знал или предпочел не знать 28-летний житель Бурятии, который накануне предложил одному из иностранцев сомнительную сделку.

- Продаю нефрит, возьмешь? – сказал он «купцу» осенью прошлого года.

- Надо бы посмотреть товар, - отреагировал тот.

Во время демонстрации минерала в октябре 2020-го в гараж, где продавец хранил поделочные камни, нагрянули сотрудники ФСБ России. Такого «ажиотажа» в своей «лавке» сибиряк точно не ожидал. Но не менее неожиданной оказалась цифра на весах: в общей сложности, житель Бурятии хранил более тонны ценного минерала – 1300 килограммов. Оказалось, что мужчина копил эти сокровища целых семь лет. В течение семи лет он подбирал породы с поверхности земли или со дна водоемов в Баунтовском эвенкийском районе республики.

- Стоимость нефрита составила больше 5.7 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Бурятия. - По версии следствия, мужчина с мая 2012 года по ноябрь 2019 года добывал минерал в отсутствии разрешительных документов на добычу полезных ископаемых.

Сейчас уголовное дело по статье «Незаконный оборот нефрита, то есть совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым нефритом, его незаконные хранение, перевозка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере» передано в Заиграевский районный суд.

Максимальное наказание, которое грозит «старателю» - лишение свободы на 4 года и штраф до полумиллиона рублей.

СПРАВКА "КП"

Нефрит - полудрагоценный минерал. Камень обладает высокой степенью вязкости, благодаря чему он практически не поддается расколу, именно поэтому ювелиры любят использовать его в качестве материалов для скульптур, статуэток, помещать в украшения - камни, кольца, серьги и браслеты.

Нефрит может быть белым, зеленым, коричневым и даже черным, иногда встречаются и серые, голубые, красные оттенки.

На востоке минерал считается символом гармонии.

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