Участники свадебного кортежа открыли стрельбу в центре Иркутска

Тот самый стрелок. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Слишком громкой получилась свадьба у одной из пар иркутских молодоженов. После официальной церемонии в ЗАГСе, молодые вместе с гостями отправились отмечать торжество в ресторан. Проезжая кортежем по улице Советская, один из гостей, который находился в автомобиле Хаммер-Н2, решил, что на их «караван» из украшенных авто, должен обратить внимание весь город. Он достал охолощенный пистолет, который стреляет холостыми патронами и открыл пальбу в воздух. При этом он сам снимал все на телефон. Когда запись появилась в соцсетях, ее увидели полицейские. Вскоре сотрудники прибыли на торжество. Нет, не для того, чтобы поздравить молодых, а чтобы поговорить с нарушителями спокойствия.

- В кортеже находилось 7 автомобилей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – У некоторых водителей не было водительского удостоверения, у некоторых – полиса ОСАГО. Кроме этого, несколько авто были с запрещенной тонировкой. В общей сложности составлено 17 протоколов. Нарушителям придется выплатить более 50 тысяч рублей штрафа.

Что касается стрелка, то им оказался 26-летний автор видео. В отделе полиции он не стал отрицать причастность к пальбе и извинился перед иркутянами, как он сам выразился «за беспокойство и беспорядок».

- Один раз выстрелил в порыве страсти, - объяснил свой поступок мужчина. – Признаю, что был маленько не прав.

Теперь мужчине придется отвечать за стрельбу из оружия в населенном пункте и хулиганство. Пистолет у него уже изъяли.

Помимо этого случая, в выходные полицейским пришлось приезжать и на другую свадьбу. Еще один праздничный кортеж, проезжая по Академическому мосту внезапно остановился прямо посреди дороги. Другим автомобилистам пришлось объезжать разукрашенные машины. Нарушителей уже нашли и оштрафовали.

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