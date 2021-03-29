Вытачивал детали для самолетов, а теперь наращивает волосы: фрезеровщик из Иркутска сменил станок на салон красоты

Из фрезеровщика - в мастера по наращиванию волос: сибиряк в пандемию сменил профессию. Фото: личный архив.

29-летний иркутянин Илья Кочуров за свою жизнь сменил около 30 работ! Дольше всего, четыре года, трудился фрезеровщиком - вытачивал детали сначала на авиазаводе, затем на железной дороге. Мог бы постепенно строить карьеру, перемещаясь с рабочих должностей в офисные. Но летом 2019-го вдруг ушел в свободное плавание. Решил, что пора найти свое призвание.

- Попробовал себя в ритейле, стал директором одного из магазинов сотовой связи, но и это мне быстро наскучило, - рассказывает "КП"-Иркутск Илья. - И вот прошлой весной, в разгар коронавируса, неожиданно нашел себя... в индустрии красоты!

Вообще, работу в салоне по наращиванию волос искала его супруга, а он лишь зашел с ней за компанию. Но так заинтересовался процедурами, что захотел остаться. И его взяли! Начинал, конечно, с малого - ассистента по капсуляции. Его задача была - быстро создавать кератином крохотные капсулы на прядках волос, которыми они затем крепятся к шевелюре. Илья быстро набрался опыта и сам стал мастером - теперь и восстанавливает локоны, и наращивает новые.

Клиентки доверяют свои прически мастеру. Фото: личный архив.

- Уверен, что в Иркутской области я единственный мужчина, который занимается наращиванием волос, - улыбается парень. - Друзья сначала посмеивались над моей новой профессией, а когда узнали, что доход у меня вырос в четыре раза, тоже захотели присоединиться! Так что в мечтах и планах - открыть свой салон.

Деньги деньгами, а как же удовольствие от работы?

- Больше всего люблю общение во время процедур - каких только историй не услышишь от клиенток, пока наводишь красоту, - откровенничает Илья Кочуров. - Ну и, сам процесс, разумеется, мне очень интересен. Наращивать волосы - это кропотливый труд, который требует внимания и аккуратности. Совсем как работа фрезеровщика!

Илья работает в салоне по наращиванию волос уже год. Фото: личный архив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бросить все и в Занзибар: Мать с дочкой в пандемию уехали в Танзанию и нашли себе женихов-африканцев

Алла и ее дочь Юлия дважды побывали в Африке у возлюбленных, а теперь ждут их в гости в Сибирь (подробности)