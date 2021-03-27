Бросить все и в Занзибар: Мать с дочкой в пандемию уехали в Танзанию и нашли себе женихов-африканцев

Алла и Вова - слева, Юлия и Никита - справа. Фото: "Инстаграм" yulia_bekker.

- Неужели так бывает! - в ноябре 2020-го, сидя на берегу океана в жаркой Танзании и болтая со своими новыми парнями - горячими африканцами, 43-летняя Алла Колегова и ее 21-летняя дочь Юлия Беккер не верили своему счастью. Еще буквально месяц назад они жили в Иркутске, за копейки работали в местном ресторане (мама поваром, дочь администратором), а в разгар пандемии, пока общепит был закрыт, вообще зарплат не видали. Личная жизнь у обеих тоже, увы, не клеилась...

- А может, пора все бросить и исполнить мечту? Продадим свою "двушку" в Иркутске и переедем в теплые края! - вдруг решили женщины.

Мама с дочкой, русские красавицы, покорили горячие африканские сердца. Фото: "Инстаграм" alla_life_queen.

Африканцы Вова и Никита

Сказано - сделано. В ноябре, во вторую волну пандемии, мама с дочкой продали квартиру, основную сумму инвестировали и немного оставили на путешествие... в Занзибар. Почему бы и нет? Тот же Таиланд и Турцию они уже повидали, а в пандемию особо не было выбора, куда ехать. Тем более, вдруг Африка понравится, тогда и насовсем можно остаться.

Иркутянки и не предполагали, что отпуск станет словно сюжетом для романтического фильма.

- На второй день обедали с мамой в ресторане, и вдруг симпатичный африканец подошел к нам с улыбкой: "Привет! Говорите по-русски? Меня зовут Вова". Я была в шоке, - смеется Юлия Беккер. - Собираясь в Танзанию, мы думали, что с языком будут проблемы - мы с мамой почти не говорим по-английски, а местное население едва ли знает русский. И тут вдруг появился Вова! Я как раз не знала, где купить новую сим-карту, а он мне подсказал. Разговорились, он пригласил нас с мамой на экскурсию - он сам их организовывает. Собственно, ради туристов и учит русский, - наших там стало много, и знание языка - большой плюс. А его настоящее имя - Салим.

А вечером на пляже к ним подошел еще один красавчик и тоже представился по-русски... Никитой! Оказалось, он тоже, как и Вова, проводит туры на Занзибаре. А зовут его на самом деле Джума. Остров маленький, между собой парни раньше были знакомы, но до встречи с иркутянками общались редко.

- А с того момента мы все время проводили вчетвером, - улыбается Юлия. - Купания с дельфинами, снорклинг (плавание под водой с дыхательной трубкой - Ред.), экскурсии по пещерам, прогулки по столице Занзибара - парни нам скучать не давали!

А так они отмечали день рождения Аллы в Занзибаре. Фото: "Инстаграм" yulia_bekker.

Курортный роман с продолжением

Двух недель хватило, чтобы Юлия и Алла покорили горячие африканские сердца. Еще бы! Обе - "зажигалочки", улыбчивые, стройные, с длинными волосами - настоящие русские красавицы. И не скажешь, что это мама с дочкой - выглядят как сестры!

30-летний Никита стал ухаживать за Юлией, а 27-летний Вова - за ее мамой. Иркутянки ответили взаимностью. А вдруг это судьба? Ну и что, что парни с другого континента! Зато галантные, заботливые, веселые. И всегда есть о чем поговорить - ведь раньше о далекой Сибири Вова и Никита, никогда не выезжавшие из Африки, слышали только мельком, а сибирячкам интересно побольше узнать о жизни в жарких краях.

Вот такая яркая и необычная пара - Юлия и Никита. Фото: "Инстаграм" yulia_bekker.

Тур закончился, но отношения-то только начинались! Юлия с мамой уезжали со слезами - скорей бы обратно. На связи парочки были каждый день - то звонки, то переписки. Только вот не выдержали на расстоянии и двух месяцев: 27 декабря, в день рождения Аллы, сибирячки снова махнули к своим ненаглядным.

- Вова устроил маме роскошный праздник, - улыбается Юлия Беккер. - Арендовал лодку для прогулок по океану, украсил ее ветками пальмы, а в подарок приготовил браслет. Мы тоже приехали не с пустыми руками. Захватили для них "экзотику" из России: сметану, сгущенку, семечки. Им понравилось! А еще мы привезли баллончики с яркой краской, чтобы проводить фестивали, как в Иркутске, и большие бенгальские огни - это для них тоже в диковинку.

Алла и Вова души друг в друге не чают. Фото: "Инстаграм" alla_life_queen.

Новый год, День Святого Валентина, 8 марта - все праздники иркутянки отметили с возлюбленными в Занзибаре.

- Не расставались с Никитой и Вовой ни на миг, - рассказывает Юлия. - Проводили время, как все парочки: смотрели фильмы, гуляли, вместе готовили. Пляж, закат, барбекю с морепродуктами, песни под гитару - чем не романтика! Парни умеют удивить. На 8 марта вместо цветов они подарили нам экзотическое путешествие по саванне, где разгуливают львы, слоны и жирафы. Незабываемо!

Стали блогерами и учат суахили

Сибирячки завели канал на "Ютубе", чтобы рассказывать о местной жизни. Среди подписчиков быстро нашлись и новые клиенты для экскурсий Никиты и Вовы. Так что влюбленные не только отдыхать, но и работать стали вместе.

- В прошлом году я могла только мечтать о том, чтобы, как и многие блогеры, красиво переждать пандемию где-нибудь на Бали, и вот сама оказалась на берегу океана, словно в сказке, - радуется Юлия.

Кто бы мог подумать, что на Занзибаре удастся встретить свою любовь! Фото: "Инстаграм" alla_life_queen.

Иркутянки ради своих возлюбленных даже начали учить их родной язык - суахили. А африканцы - совершенствовать русский. Но и сейчас преград в общении нет: их знаний достаточно, чтобы свободно говорить с Юлией и Аллой. В крайнем случае выручает онлайн-переводчик.

Одно только омрачало радость - виза у сибирячек заканчивалась 24 марта. Снова разлучаться?! Нет уж, дудки. Вова и Никита хотели поехать с ними: застать сибирскую зиму, увидеть снег и байкальский лед. Только вот оказалось, что в Танзании не так-то просто оформить загранпаспорта.

Каждый день с Никитой - как праздник. Фото: "Инстаграм" yulia_bekker.

- Так они и не получили документы до нашего отъезда. Мы с мамой уехали вдвоем. Но не беда, - бодро говорит Юлия. - Не знаю, поедем ли мы снова в Занзибар, но точно ждем Никиту и Вову в России. Сначала покажем им Иркутск, а потом всей дружной семьей мечтаем поселиться на море.

Сейчас влюбленные в разлуке, ждут новой встречи. Фото: "Инстаграм" yulia_bekker.

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