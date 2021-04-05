Вечное солнце: 15 апреля - день рождения Президента КНДР Ким Ир Сена

15 апреля - день рождения Президента КНДР Ким Ир Сена (1912 - 1994), День Солнца. Каждый год корейцы и все другие прогрессивные люди мира торжественно отмечают эту дату.

Спрашивается, отчего так неизменно почитают его как Солнце?

Само его имя - Ким Ир Сен (буквально: «становиться Солнцем») - имеет смысл Солнца. Так он яркими лучами, свойственными Солнцу, озарял человечеству путь вперед, горячим теплом Солнца согревал, как говорится, клумбу любви к человеку и огромной притягательной силой привлекал к себе всех и каждого.

Ким Ир Сен, создав великие идеи чучхе, ярко осветил человечеству путь вперед.

Суть идей чучхе в том, что хозяева в революции и строительстве нового общества - народные массы, их движущая сила тоже народные массы, иначе говоря, хозяин своей судьбы - ты сам, а сила в решении своей судьбы - в самом тебе.

Эти идеи впервые в истории человеческой мысли научно осветили путь к осуществлению дела самостоятельности народных масс. С созданием этих идей открылась эпоха самостоятельности, когда трудящиеся народные массы, в прошлом выброшенные за борт истории и ставшие лишь объектом эксплуатации и гнета, выступают как хозяева в развитии истории.

Высоко неся знамя идей чучхе, он добился освобождения Кореи от японской военной оккупации, воздвиг первое на Востоке государство народной демократии. Он впервые в истории нанес позорное поражение империалистам США, бахвалившимся своим мировым «всемогуществом», и положил начало их закату. Он превратил КНДР в сильную социалистическую страну, независимую в политике, самостоятельную в экономике, способную на самооборону.

Своей огромной жизненностью и притягательностью идеи чучхе овладели сердцами всех людей. Свершение дела самостоятельности стало неодолимым течением времени в мировом масштабе.

Все растет число организаций по изучению идей чучхе, расширяются ряды приверженцев этих идей. Прогрессивное человечество видит в идеях чучхе свое светлое будущее.

Ким Ир Сен с чувством горячей любви к человеку тепло относился ко всем.

Он, считавший идею «поклоняться народу, как небу» девизом всей жизни, посвятил всего себя на благо народа. И в КНДР проведены мероприятия в интересах народа, в числе которых - введение системы бесплатного медобслуживания, системы бесплатного обучения, отмена налоговой системы. В стране цветет клумба высоконравственной политики - все помогают друг другу, подтягивают друг друга.

Его горячая любовь к человеку касалась не только корейцев. Его высочайшая нравственность и теплая человеческая привязанность восхищали многих и многих людей мира. Немало передается в качестве легенд эпизодов, рассказывающих о его благородной любви к человеку.

Когда директор Гвинейской радиокомпании Эмиле Томпапа, находившийся с визитом в КНДР, неожиданно оказался на грани жизни и смерти, он принял срочные меры для лечения больного, который, наконец, чудом спасся от смерти. И еще: когда у экс-канцлера Австрии Бурно Крайский в преклонном возрасте были парализованы обе ноги, он направил в эту страну компетентных врачей, и тот, наконец, мог снова свободно ходить. И не случайно, что экс-президент Португалии Франсиско да Коста Гомиш открыл свою душу: Президент Ким Ир Сен - великий человек, который своей нравственностью движет весь мир.

Ким Ир Сен своей огромной притягательной силой приковал к себе всех людей. При жизни он принял более 70 тысяч известных иностранных деятелей политических, общественных кругов, СМИ, людей различных категорий.

Все, кому посчастливилось увидеть его, были очарованы личными качествами великого человека. Сталин (СССР), Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай (Китай), Ф. Кастро (Куба), Сукарно (Индонезия), Тито (Югославия), Хо Ши Мин (Вьетнам), Син Канэмару (Япония), Луиза Линзер (Германия), Миттеран (Франция) и многие другие видные главы государств и известные деятели Востока и Запада, встретившиеся с ним, единодушно с добрыми славами отзывались о личных качествах великого человека. Экс-президент США Дж. Картер сказал, что Президент Ким Ир Сен является более великим человеком, чем совокупность трех президентов США - Дж. Вашингтона, Т. Джефферсона, А. Линкольна, которые одно время представляли построение государства в США и их судьбу.

Он, наделенный безгранично широкой душой и высоким моральным долгом в международных проблемах, оказывал активную духовную и материальную помощь странам Африки и многим другим странам в национально-освободительной борьбе, в борьбе против империализма и в строительстве нового общества.

Он ушел из жизни, но его идеи и дело вечно сияют, как вечное Солнце.

Корейцы глубоко почитают его как вечного вождя, тело которого хранится в саркофаге в Кымсусанском Дворце Солнца. И после его кончины главы государств, деятели различных кругов многих стран мира и международные организации продолжают преподносить ему ордена, медали, искренние подарки и присваивают ему почетные звания. По случаю Дня Солнца в торжественной обстановке проходят фестивали цветов кимирсенхва, художественные фестивали дружбы «Апрельская весна» и другие мероприятия.

Президент Ким Ир Сен как вечное Солнце жив в сердцах людей.

Материалы предоставлены КНДР.