Экономика Киренского района в период пандемии не пострадала

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В то время, как весь мир ощущает на себе последствия пандемии коронавируса, в Киренском районе Иркутской области все идет по плану.

- В целом экономика муниципалитета в период пандемии не пострадала. Это во многом связано с прохождением по нашей территории трубопровода «Сила Сибири», - отметил мэр Киренского района Кирилл Свистелин. - Мы поставили новые предприятия на обособленный учет и закрыли год с профицитным бюджетом. Немаловажно и то, что люди, в отсутствие возможности выезжать за границу, тратили деньги на территории района и региона, что сразу дало положительную динамику.

Еще одним ярким событием последнего времени стало решение вопросов транспортной доступности. Начиная с 2021 года, жители Киренского района получили возможность летать в Иркутск за 5,5 тысячи рублей, а не за 9 - 13 тысяч, как было ранее.

Напомним, что проблема с авиасообщением поднималась несколько лет. Сейчас вопрос субсидирования авиаперелетов по маршруту Киренск - Иркутск и обратно, решен.

Также планируется реконструкция объектов аэропортового комплекса города Киренска. На эти цели из федерального бюджета необходимо выделить 1,4 млрд рублей. В сентябре прошлого года было одобрено включение северной воздушной гавани в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов». В рамках реконструкции предполагается обновление взлетно-посадочной полосы.

Фото: Пресс-служба Киренского района

Аэропорт Киренска построили в 1942 году. Во время Великой Отечественной войны через него проходила трасса мужества Аляска - Сибирь, по которой перегоняли самолеты, полученные в США по ленд-лизу. С тех времен капитального ремонта аэродрома не проводилось, и если не начать работы в ближайшее время, воздушная гавань может стать небезопасной.

Между тем процесс откладывается по причине затянувшегося банкротства частного собственника аэропорта. Если взлетно-посадочную полосу удалось передать в федеральную собственность, чтобы включить ее реконструкцию в государственную программу, то по остальным объектам пока вопрос. Администрация Киренского района готова рассмотреть передачу муниципалитету зданий аэровокзала, общежития, столовой, а также водозабора и котельной.

Продолжая тему обеспечения транспортной доступности, мэр отметил, что наряду с субсидированием авиасообщения в северной территории действуют льготные перевозки в границах паромной переправы Визирный - Киренск - Усть-Кут.

- Теперь дело за развитием пассажирского автомобильного транспорта, - выразил надежду Кирилл Свистелин. - Когда сделаем дороги, появится маршрут Киренск - Магистральный – Жигалово - Иркутск. При этом строительство моста через реку Лену в районе Тутуры Жигаловского района позволит соединить территории и сделать север действительно ближе.

Дороги Киренск - Усть-Кут и Казачинское - Киренск - в приоритете. Они были озвучены в послании губернатора Законодательному Собранию Иркутской области. В сентябре 2021 года будет сдан в эксплуатацию стотонный мост через реку Макаровку стоимостью более 400 млн рублей. Решение о его строительстве глава Приангарья Игорь Кобзев принял во время визита в территорию в июле 2020 года.

Как подчеркнул мэр района Кирилл Свистелин, жизнь на севере должна быть комфортной. Для этого важно создавать необходимые условия и инфраструктуру.

Сегодня движение в данном направлении есть, а значит, настало время позитивных перемен.

Видео-версия “Северный прорыв”. Транспортная инфраструктура северных территорий Иркутской области и её развитие.