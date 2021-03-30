В Иркутской области стартует конкурс «Клиника года 2021». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К профессии медицинского работника всегда относились с уважением и благодарностью. В мире нет специальности, которая бы требовала столь высокой ответственности. Прошедший коронавирусный год, когда врачи и медсестры оказались на передовой борьбы с опасной инфекцией, потребовал от них особенной самоотдачи и настоящего мужества. И они справились, достойно и с честью. Ни один не остался в стороне. «Комсомольская правда» ежегодно награждает лучшие медицинские учреждения страны. С 2014 года мы проводим конкурс «Клиника года». В Иркутской области конкурс «Клиника года -2021» стартует в апреле.

Седьмого апреля на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91, 5 FM) министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков объявит о старте проекта и расскажет о достижениях медицины Иркутской области, ее сегодняшнем и завтрашнем дне.

Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием жителей и уважением экспертов. Конкурс «Клиника года» помогает наладить диалог между пациентами и персоналом клиник, напомнить врачам, насколько их усилия ценны для каждого жителя региона. А также подчеркнуть для себя важную информацию о здоровье и современных медицинских технологиях. Проект проводится совместно с министерством здравоохранения Иркутской области.

Ведущие медицинские учреждения региона будут представлены в голосовании на сайте irk.kp.ru . Отдельной номинацией будет «Доктор года». Его выдвинут медицинские организации. Оценивать работу клиник, больниц и поликлиник предстоит самим пациентам. Кто, как не они, самое строгое жюри. По традиции победители конкурса «Клиника года – 2021» получают дипломы на итоговом торжественном мероприятии. Конкурс проводится с 7 апреля по 30 ноября 2021 года.

Одновременно мы начинаем ежегодный фотоконкурс «Феи в белых халатах», в котором могут принимать участие все медработники. Врачи, медсестры, фельдшеры могут загрузить свои фотографии на сайт «Комсомолки», а уже читатели выберут того, кто, по их мнению, заслуживает первого места. Стартует наш фотоконкурс одновременно с началом проекта, а итоги мы подведем раньше – сразу после Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 20 июня.

Все новости конкурса читайте на сайте www.irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда» Иркутск,на радио «Комсомольская правда» 91,5 FM и в соцсетях. Именно на страницах «Комсомолки» будет публиковаться самая актуальная информация о медицинских учреждениях, участвующих в конкурсе, важные материалы, посвященные здоровью: интервью с ведущими врачами региона, полезные советы, медицинские новости.