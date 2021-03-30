Личная жизнь Мацуева: биография, жена, дети, что известно о знаменитом музыканте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Личная жизнь Мацуева, знаменитого музыканта, исполнителя, чье имя знает весь мир, остается для публики малоизвестной. Не сказать, чтобы это была тайна за семью печатями, но сам маэстро, охотно и часто общающийся с прессой,о своей семье, жене и дочери предпочитает не говорить. Вот о музыке, о фестивалях, которые он проводит везде, в том числе и в родном Иркутске - всегда пожалуйста. КП-Иркутск собрала данные о биографии исполнителя.

Биография Дениса Мацуева: родители

Детство Дениса Мацуева прошло в родном Иркутске, здесь он учился в обычной школе и в школе музыкальной. Но после того, как талант мальчика заметили педагоги, было решено переехать в Москву. И вся семья Мацуева в тяжелом и трудном 1991 году бросает налаженный быт в Иркутске и переезжает в столицу. Но каждый год, став суперзнаменитым, музыкант, который дает больше 200 концертов в год, возвращается в родной город. Сам про себя он говорит, что, несмотря на постоянную череду переездов, остается именно сибиряком. Сюда приезжает, чтобы отдохнуть от суеты.

Считает, что 90% его успеха принадлежит родителям.

- В 90-х годах, когда пришло время уезжать из Иркутска, я ни в какую не соглашался и не понимал, зачем, - рассказывал он корреспонденту КП-Иркутск. - У меня здесь были друзья, футбольная команда. Но папа с мамой оказались мудрыми людьми и взяли меня только тем, что сказали: «Ты будешь смотреть матчи своего любимого «Спартака» вживую на стадионе в Лужниках! А ведь они были в Иркутске далеко не последними людьми: на папе держалась вся музыкальная и театральная жизнь города, а мама была ведущим педагогом в пединституте и музыкальной школе.

- И вы все это бросили, закрыв глаза?

- Да. Переехали в Москву в однокомнатную квартиру, а ведь никто никакой гарантии не давал, что я стану известным пианистом. Много чего мне дала иркутский педагог Любовь Николаевна Сименцова. Она знала всегда, что сказать, но не под действием напора, а только в качестве совета. К сожалению, она скончалась за месяц до моей победы на конкурсе Чайковского. Но тот концерт Листа, что я тогда играл, мы выучили с ней в Иркутске. Я специально сюда приезжал.

- Откуда идет ваше увлечение джазом?

- Музыка передавалась у нас из поколениях в поколение. Пусть не у всех было специальное образование, но почти все играли на рояле, аккордеоне, гитаре. И увлечение джазом у меня именно оттуда - издалека. Папа всегда играл джаз, я слышал его с детства.

Семья: жена и ребенок

Екатерина Шипулина - одна из ярких звезд современного русского балета. Без ее Жизели, Одетты-Одиллии, Китри, Эгины и многих других ролей невозможно представить себе афишу Большого театра. И - частый гость Иркутска. Она много раз приезжала на фестиваль «Звезды на Байкале».

А в октябре 2016 ее и нашего земляка Дениса Мацуева поздравляли с рождением дочери Анны. Но вскоре уже балерина побывала в Иркутске - без дочки.

Пианист провел экскурсию по КБЖД для артистов Большого театра. Екатерина Шипулина рядом с Денисом Мацуевым. ФОТО: Евгений Евтюхов

- У нас традиция - обязательно искупнуться в Байкале, совершили этот ритуал и в этот раз, - рассказала балерина. - Правильно Денис говорит: ваше озеро - настоящее мистическое место. Такой заряд энергии на долгое время! Пускай вода холодная, но никто и никогда не простудился, это просто удивительно!

С собой Шипулина захватила сибирские гостинцы - кедровые орехи, бруснику и обязательно рыбу.

Екатерина Шипулина в Иркутске. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

- Ой, это такое удовольствие, я всегда наедаюсь вашей вкуснейшей байкальской рыбой, а еще пирогами! - улыбается красавица. - Честно говоря, я могу себе позволить абсолютно все. Это миф, что балерины питаются только цветочной пыльцой и воздухом. На самом деле, большинство наших артистов просто жуткие обжоры и сладкоежки! (смеется). Это же своего рода топливо, не будет пищи - не сможешь выступать.

О своей семье он первое время предпочитал говорить уклончиво, пока не появился на концерте Эмира Кустурицы с малышкой на руках, чем произвел настоящий фурор осенью 2018 года. Весь Иркутск рассматривал видео с концерта и девочку на руках пианиста.

Екатерина Шипулина. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Пандемия позволила провести с семьей больше времени

Пандемия изменила многое. Артисты стали больше времени проводить дома. И на одной из встреч в "Комсомолке" разговорились о личной жизни Мацуева. Вот что рассказал исполнитель.

- Я познакомился со своей дочерью - Анной Денисовной - в самом что ни на есть домашнем формате. До этого дочь меня видела очень редко. Я залетал домой на несколько часов и улетал дальше. Играл до трехсот концертов в год по всему миру. Конечно, жена и дочь часто ездили со мной на гастроли, но все равно подряд три месяца вместе мы не проводили. Это счастье до сих пор продолжается, хотя я уже начинаю выезжать на концерты. Удивительно наблюдать, как развивается твой ребенок. Дочка показывает каждый день свои моноспектакли: кукольный театр, драматический, комедию. А я их музыкально оформляю.

Денис Мацуев заявил, что не будет насильно заставлять дочь садиться за пианино.

- Она за многое хватается. Уже ясно, что у нее абсолютный слух, есть чувство ритма, актерские данные. Она вообще темпераментная девушка. Очень любит рисовать. Я считаю, что вне зависимости от того, будет ли она профессионально заниматься музыкой, она должна знать нотную грамоту. Годам к четырем, к пяти будет ясно, к чему есть способности. Пока она очень разносторонняя молодая дама. Но если не будет интереса к музыке, никто давить не станет. Сколько было поломанных судеб, когда родители давили на ребенка, заставляли заниматься тем, что ему не нравилось. Надеюсь, это не наш случай.

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