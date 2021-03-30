Николай Труфанов: Новым аэропортам быть

Николай Степанович Труфанов, председатель комитета по собственности и экономической политике Заксобрания Иркутской

Большинство северных территорий Иркутской области имеет неразвитую транспортную инфраструктуру, в связи с чем остро стоит проблема их доступности. Для некоторых районов региона воздушный транспорт сегодня является безальтернативным. При этом аэродромные покрытия изношены и не в полной мере соответствуют установленным требованиям безопасности полетов. По этой причине эксплуатация большинства современных воздушных судов либо полностью невозможна, либо обеспечивается с существенными ограничениями.

Как изменить сложившуюся ситуацию? Какие меры предпринимаются для обеспечения транспортной доступности северных территорий? Об этом мы поговорили с Николаем Труфановым, председателем комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области.

- Николай Степанович, комментируя послание губернатора Иркутской области Законодательному Собранию, вы отметили, что малая авиация, дорожная сеть - это боль севера и всех труднодоступных территорий. При этом вы подчеркнули, что заявленная реконструкция аэропортов в Бодайбо и Усть-Илимске дает надежду на развитие…

- К 2024 году в Бодайбо будут построены взлетно-посадочная полоса и аэродромный комплекс. Это серьезный прорыв, который стал возможен, в том числе благодаря государственно-частному партнерству. Также в рамках социально-экономического сотрудничества реализуется проект в Усть-Илимске, где есть уже не только посадочная площадка, но и служебно-пассажирское здание модульного типа, заправочный узел, необходимая техника. Кроме того, напомню, что по государственной программе РФ «Развитие транспортной системы» идет реконструкция объектов аэропортового комплекса в Братске. На эти цели с 2019 по 2021 год предусмотрено 1,24 млрд рублей.

- Аэропорты каких населенных пунктов региона были реконструированы в последние пять лет и планируются ли подобные мероприятия в ближайшие годы?

- Поскольку аэродромные комплексы в Усть-Куте, Киренске, Маме, Ербогачене находятся в собственности Российской Федерации, правительство Иркутской области пока не имеет правовых оснований для финансирования их строительства и реконструкции. Тем не менее по данному вопросу идет активная работа с федеральными органами государственной власти и собственниками аэропортов. В том числе в адрес Правительства РФ, Минтранса России направлены ходатайства о включении региональных объектов в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Мы сейчас прорабатываем вопрос приобретения для аэропорта Мама нового оборудования, в Киренске нужно решать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы.

- Порой перемещаться на самолете по региону бывает дороже, чем в другие субъекты страны. Какие рейсы сегодня субсидируются?

- По субсидированию авиаперелетов мы с областным правительством ведем работу постоянно. Сейчас в области субсидируются рейсы из Иркутска до Мамы, Ербогачена, Казачинского, Усть-Илимска, Железногорска-Илимского и обратно. С 2021 года началось субсидирование регулярных пассажирских рейсов по маршруту Иркутск - Киренск - Иркутск. Также субсидию получает Нижнеудинский район на перевозки населения вертолетом. Главный вопрос на сегодня - рейс Иркутск - Бодайбо - Иркутск. Действующий в регионе механизм субсидирования пассажирских перевозок не позволяет в полном смысле субсидировать данное направление. Пока нашли промежуточное решение: для жителей Бодайбинского района существует специальный тариф на авиабилеты - 8860 рублей против обычной стоимости в 14 400 рублей. Я надеюсь, что предстоящая реконструкция аэропорта Бодайбо приведет, в том числе, к изменению ценовой политики перевозчиков в сторону снижения цены билета.

НАША СПРАВКА

В Иркутской области 8 аэропортов. Два из них - Иркутск и Братск - являются международными федерального значения. Также в регионе действует 6 аэропортов местных воздушных линий (Мама, Усть-Кут, Киренск, Нижнеудинск, Ербогачен, Бодайбо) и ряд самолетных и вертолетных посадочных площадок. С 2018 года аэропорт Нижнеудинска получил статус посадочной площадки.