Усть-Илимский район. Реалии и задачи социально-экономического развития территории

Яков Иванович Макаров мэр Усть-Илимского района. Фото: Архив "КП"

Все муниципалитеты обладают сильными и слабыми позициями, которые в основном определяются наличием территориальных ресурсов - природных и финансовых. Какие-то территории привлекательны для инвесторов, какие-то балансируют в существующих условиях. О приоритетных задачах и основных проблемах сельских территорий нам рассказал мэр Усть-Илимского района Яков Макаров.

Главной задачей любого муниципалитета сегодня является обеспечение роста доходов местного бюджета, в том числе путем участия в государственных программах. Усть-Илимский район ежегодно принимает участие в разных областных государственных программах развития. Мы стараемся привлекать на территорию всевозможные ресурсы, которые направляются на развитие системы образования, спорта, культуры, а также на дорогостоящую модернизацию объектов жизнеобеспечения - котельных в поселениях и многое другое.

Еще один механизм привлечения финансов в местный бюджет - социально-экономическое сотрудничество с ответственным бизнесом. Следует отметить, что на протяжении многих лет основным партнером Усть-Илимского района является АО «Группа Илим».

Совместно мы реализуем на своей территории социально-ориентированные программы. Они направлены на поддержку детского и любительского спорта и талантливой молодежи, на патриотическое воспитание и новые образовательные проекты, на ветеранское движение и создание комфортной среды и многое другое.

В качестве наглядного примера нашего сотрудничества можно привести капитальный ремонт и реконструкцию детского сада в поселке Седаново, строительство многофункциональных спортивных и детских игровых площадок в поселках Невон и Железнодорожный, организацию участия учащихся районной детской школы искусств в международных, всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях. Кроме того, АО «Группа Илим» всегда оказывает содействие при возникновении острых задач, решение которых не терпит отлагательств.

Говоря о проблемах муниципалитетов, следует отметить, что для отдаленных районов и сельской местности наиболее существенная проблема - это неудовлетворительное состояние автомобильных дорог. Основная трасса - Братск - Усть-Илимск, которая связывает поселения Усть-Илимского района, включена в национальный проект «Безопасные и качественные дороги» и поэтапно ремонтируется.

Также в 2020 году, в результате наших многочисленных обращений на предмет изношенности автодороги Усть-Илимск - Железнодорожный, по решению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева были проведены ремонтные работы - устранены самые серьезные повреждения полотна.

Однако на нашей территории требует внимания еще одна транспортная артерия - дорога регионального значения Тубинский – Железнодорожный. Ее эксплуатационные характеристики давно не соответствуют нормативу. В поселке Тубинский проживает более полутора тысяч человек, функционируют объекты социальной сферы. Для нас важно, чтобы эта дорога была отремонтирована должным образом и граждане смогли ездить по ней безопасно и комфортно.

Еще одна очень серьезная проблема - недостаток квалифицированных кадров, в том числе учителей, медицинских работников, представителей технических рабочих профессий. Решение данного вопроса требует серьезного системного подхода.

Радио «Комсомольская правда». «Северный прорыв»: как живёт север Иркутской области». Фото: "КП" Архив

В первую очередь необходимо правильно профориентировать молодежь, повышать интерес к соответствующим профессиям еще со школьной скамьи. Важно внимательно наблюдать за детьми, оценивать их способности и возможности, прививать интерес к той или иной профессии, а главное - доносить важность и значимость работы именно на своей территории. При этом обязательным инструментом, который, безусловно, должен сопровождать просветительскую и профориентационную работу, является реализация программ целевого обучения, которое предполагает возвращение специалиста в муниципалитет после окончания учебного заведения. Такие программы в настоящее время просто необходимы муниципальным образованиям, особенно тем, в составе которых сельские территории.

Перед муниципальными образованиями стоят серьезные задачи, необходимо не только эффективно управлять и использовать имеющиеся ресурсы, но и системно применять новые механизмы привлечения финансирования, но самым главным было и остается бережное отношение и развитие человеческого потенциала - важно привлекать на территории специалистов и системно воспитывать в молодежи трудолюбие и патриотизм, поскольку то, что мы закладываем в подрастающее поколение, станет фундаментом для развития территорий в скором будущем.