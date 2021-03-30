Благотворительному фонду имени Юрия Тена - 25 лет

Фото: предоставлены Благотворительным фондом имени Юрия Тена

В конце 1990-х тяжело было всем, особенно детским домам. Государство их почти не обеспечивало. Именно тогда с подачи давнего друга Фонда, члена совета ветеранов Веры Павловны Семеновой, зародилась идея еще одной доброй и очень нужной акции «Нити добра». В ее рамках Фонд закупает для ветеранских организаций пряжу, а бабушки-рукодельницы (и даже дедушки) вяжут для ребятишек, которые остались без родительской любви и ласки, теплые вещи.

- С Благотворительным фондом имени Юрия Тена сотрудничаю уже практически 20 лет. В 1997 году я связала 10 шапочек, по 10 пар носочков и рукавичек и передала их в Боханский детский дом. Юрий Михайлович Тен тогда отметил мой поступок и подарил мне оренбургский платок, который я с гордостью носила, он и теперь согревает мне колени, - вспоминает Вера Павловна.

С 2015 года акция стала носить ежегодный характер. За годы ее существования более 6000 носков, шарфов, пуловеров, жилеток и рукавичек, связанных заботливыми руками членов 19 территориальных советов ветеранов, передано в Иркутский областной специализированный дом ребенка № 1, Иркутские детские дома-интернаты № 1 и № 2 для умственно отсталых детей, областной санаторный детский дом города Иркутска, социальный приют для детей и подростков «Надежда», а также в областную детскую туберкулезную больницу.

- Для Благотворительного фонда имени Юрия Тена «Нити добра» - это особый проект, который стартует в особый день - День матери. Он помогает бабушкам чувствовать себя нужными, при деле, а воспитанникам детских домов ощущать, что их любят, о них заботятся. Ниточка добра связывает воедино такие важные человеческие потребности во внимании и заботе, - отмечает исполнительный директор Фонда Вера Гашова.

Кроме вязаных вещей бабушки и дедушки дарят детям сладости, организуют концерты и показывают русские народные сказки. Последние годы к акции начала присоединяться молодежь: студентки одного из колледжей стали шить для ребят новогодние игрушки.

- Приятно делать добрые дела, особенно когда ты не один. Многие члены нашего совета ветеранов - дети войны, потерявшие своих родителей на фронтах Великой Отечественной. Мы не понаслышке знаем о трудном детстве и поэтому стараемся как можно чаще принимать участие в подобных проектах, просто вязать и относить вещи детям. Это давно стало для нас не просто традицией, а своего рода, потребностью, - поделилась активист совета ветеранов Вера Семенова.

_____________________________________

1000 мотков пряжи ежегодно закупает Фонд Юрия Тена для акции «Нити добра».

1500 км нитей превратились в 6000 носков, шарфов, пуловеров, жилеток и рукавичек за 6 лет существования акции.

Все эти изделия были связаны заботливыми руками членов 19 территориальных советов ветеранов Иркутска.