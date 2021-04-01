Почти 200 тысяч рублей отсудила сибирячка за смерть кошки после стерилизации в ветклинике. Фото: личный архив.

- Такая она добрая была, ласковая, с рук не сходила, мы с детьми ее так полюбили… - горько вздыхает сибирячка Александра Параскевова.

Породистую кошку, редкую европейскую бурму за 80 тысяч рублей, они с мужем в 2019 году заказали у заводчиков аж из Ростова-на-Дону. Причем искали и выбирали питомца не один год.

- Эта порода - очень ручная, ее даже иногда в шутку называют "кошка-собака", потому что она привязывается к людям, - рассказывает "КП"-Иркутск Александра. - А мы как раз искали домашнего любимца для детей. Сыну тогда было четыре года, дочке - восемь лет, они сильно просили кошечку. Когда, наконец, решились завести животное, то в Иркутске чистокровную бурму не нашли, поэтому и «пригласили» издалека.

Хвостатая приехала с юга осенью, в аккурат ко Дню рождения обоих детей. Сказать, что дети были счастливы, - ничего не сказать. Дали ей красивую кличку Пандора. Кошка быстро обжилась в новом доме, ее обожали всей семьей. Пока не случилась беда...

Породистую кошку, европейскую бурму за 80 тысяч, завели в подарок детям. Фото: личный архив.

- Когда мы покупали Пандору, то подписали с заводчиками договор, что не станем разводить от нее породистых котят. Иначе пришлось бы заплатить им не 80, а 110 тысяч рублей, - говорит иркутянка. - Когда кошка подросла, в феврале 2020-го, мы, как и договаривались с питомником, понесли ее на стерилизацию.

Частную ветеринарную клинику хозяева выбирали через "Инстаграм". В подписчиках - известные в городе люди, отзывы - только позитивные. Как не поверить? Соцсети - сила.

Заплатили за стерилизацию 2,5 тысячи, подождали час, пока длилась операция, и забрали погрустневшую четвероногую домой.

- Через три дня отойдет, будет снова веселая и активная, - заверил ветеринар.

Но питомица так и не ожила. Наоборот, воротила мордочку от еды, не играла, не ластилась. Все лежала, свернувшись клубочком, слабела на глазах.

Встревожившись, Александра снова понесла кошку к ветеринару. Он осмотрел бедолагу, провел ей пару платных процедур, но все без толку.

Хозяева обратились в другую ветклинику. Диагноз ужаснул.

- Нам сказали, что у кошки серьезно поврежден мочевой пузырь, при этом простерелизована она не полностью, - говорит Александра Параскевова. - Ей срочно сделали еще одну операцию. Но, увы, спустя пять дней после той "стерилизации" Пандора умерла...

Горевали всей семьей. Особенно дочка тяжело переживала смерть питомицы, родители даже водили ее к школьному психологу.

Ну а в частной ветеринарной клинике, где стерилизовали кошку, новость о ее гибели восприняли в штыки: "Мол, нашей вины здесь нет".

- Нам изначально даже не выдали договор об оказании ветеринарных услуг! Пришлось выбивать его позже, когда Пандоры не стало, - вспоминает Александра. - А когда я рассказала о нашей беде в соцсетях и СМИ, выяснилось, что отрицательных отзывов об этой клинике на самом деле больше, чем позитивных...

Хозяева пошли в суд, провели экспертизу. Вина первой ветклиники подтвердилась. На днях прозвучал приговор: ветклиника должна выплатить семье кругленькую сумму - 185 тысяч рублей. Это стоимость кошки, расходы на обе операции, моральный вред и штраф.

КОМПЕТЕНТНО

Юрий САЛЯХУТДИНОВ, медицинский адвокат:

Не забывайте просить документы

- Когда лечат людей, то все действия регламентированы.Пациенты подписывают документы об оказании медицинских услуг, осмотре, диагнозе, лечении. В случае с животными сложнее: строгих предписаний нет, поэтому одни частные ветклиники выдают владельцам документы и чеки за процедуры, другие - нет. В данном случае помогло то, что Александра заплатила за стерилизацию не наличными, а переводом, - откреститься от этой операции ветеринарная клиника уже бы не смогла.

Поэтому, обращаясь в ветклинику, как минимум, требуйте договор об оказании ветеринарных услуг. Если назначается лечение, операция, особый уход, то просите все указать письменно, а не на словах. Это поможет отстоять свои права, если с животным случится беда.

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