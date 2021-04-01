«Академия IT» от En+ Group: стартовал первый этап программы целевого обучения

Представители En+ Group обсудили со студентами ИРНИТУ перспективные профессии будущего, навыки, необходимые для работы на производстве, а также карьерные возможности для молодых специалистов. Фото: Маргарита Романова

Образовательная программа «Академия IT» открывает большие перспективы для студентов, прошедших конкурсный отбор - на первом потоке их будет обучаться 120 человек. Это студенты второго и третьего курсов ИРНИТУ, будущие IT-специалисты, чьи навыки будут востребованы в энергетике, металлургии, различных отраслях тяжелой промышленности.

Официальный старт программы был дан в технопарке ИРНИТУ. Мероприятие открыли первые лица ведущего мирового вертикально интегрированного производителя электроэнергии и алюминия En+ Group. Представители En+ Group обсудили со студентами ИРНИТУ перспективные профессии будущего, навыки, необходимые для работы на производстве, а также карьерные возможности для молодых специалистов. Особенно студентов-выпускников интересовали вопросы трудоустройства, корпоративные преимущества и условия работы на предприятиях En+.

Студенты общались с заместителем генерального директора по управлению персоналом En+ Group Натальей Альбрехт, руководителем энергетического бизнеса Михаилом Хардиковым, директором по информационным технологиям Андреем Фаерштейном, генеральным директором En+ Digital Александром Герасименко, а также генеральным директором ИркАЗа Евгением Рапацевичем.

Учебная программа состоит из трех этапов, после каждого участники должны будут пройти конкурсный отбор. Из 120 участников первого этапа только 50 допустят к дальнейшему обучению. В течение трех месяцев они прослушают специализированный курс лекций и будут решать практические кейсы.

Программа «Академии IT» также включает в себя стажировку на предприятиях En+ Group и последующее трудоустройство в режиме удаленной работы на неполный рабочий день на четвертом курсе. В финал пройдут только 30 самых успешных студентов, которые будут гарантированно трудоустроены на предприятия энергетического и металлургического сегментов En+ Group.

- Выявление талантов и подготовка высококвалифицированных кадров - стратегический приоритет компании, - говорит заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group Наталья Альбрехт. - Мы абсолютно уверены в успехе программы, ведь «Академия IT» - далеко не первый совместный проект En+ Group с ИРНИТУ. После окончания обучения мы получим уникальных IT-специалистов, чьи знания будут особенно востребованы в энергетике и металлургии.

Преподавателями программы являются ключевые сотрудники Института информационных технологий и анализа данных ИРНИТУ, специалисты энергетического и металлургического бизнесов En+ Group, а также сотрудники Microsoft и других крупных компаний.

- У нас общая важная миссия - подготовить IT-профессионалов высокого уровня, способных решать нетипичные, нетривиальные задачи в интересах компаний En+ Group и РУСАЛ. С одной стороны, это большое доверие со стороны бизнеса - вложиться своими ресурсами в общий проект, а для университета большая ответственность - вырастить конкурентоспособных специалистов, - сказал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Поделились своим мнением о программе и студенты. Так, ее участница Анжелика Сидоренко считает, что ей интересно решать реальные задачи.

Участнице Академии IT Анжелика Сидоренко интересно найти применение своим способностям, ощутить реальные, а не теоретические условия. Фото: Маргарита Романова

- Для меня важно развираться в выбранном направлении - я еще в 9-м классе выбрала информационную безопасность, как свою специальность, - говорит Анжелика. - Особенно интересно рассмотреть действительно реальные задачи на действующих предприятиях, найти применение своим способностям, ощутить реальные, а не теоретические условия. Удивительно, что такие крупные компании, как РУСАЛ и En+, сами запускают программы обучения. Я знаю, что такие системы привлечения кадров в промышленности начал создавать у нас известный общественный деятель Олег Дерипаска. Есть много известных проектов совместных с ИРНИТУ на слуху и на виду. Я рада, что стала участницей одного из них.

- Большим преимуществом является возможность трудоустройства, потому что в Иркутске с этим тяжело, - добавил еще один участник программы Алексей Лесков. - И, конечно, практический опыт, который мы сможем получить на предприятиях. Такие программы для студентов очень нужны.