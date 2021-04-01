Надеемся, будет летать: краснокнижного беркута с переломом крыла выхаживают в иркутской зоогалерее. Фото: Иркутская зоогалерея

21 день позади. 21 день волнений, переживаний и надежд. В Иркутской зоогалерее уже три недели борются за здоровье и полноценное существование краснокнижной птицы – беркута. Его с поврежденным крылом подобрали иркутяне, к Ивушкиным пернатый попал 8 марта. К этому времени представитель семейства ястребиных был уже в очень истощенном состоянии.

- Он весил в два раза меньше положенного, - рассказал КП-Иркутск координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Птицы без возможности питаться очень быстро теряют вес, тем более в начале марта было еще холодно, чтобы дойти до такого состояния потребовалось немного – дней 5-6. Наш ветеринар диагностировала у беркута перелом крыла, зафиксировала его. Оставалось только ждать.

Первые две недели беркут съедал подчистую все, что давали. А ест такая птица не мало - килограмм мяса в день.

1 апреля беркуту сняли повязки - крыло срослось хорошо. Фото: Иркутская зоогалерея

- На прошлой неделе он уже что-то стал оставлять, не все доедать. Мы поняли – набрал нужную массу, - делится сотрудник зоопарка. – А сегодня в Международный день птиц, 1 апреля, фиксирующие повязки сняли, так как прошло уже три недели. Прогноз на выпуск в природу – благоприятный. Ветеринар не нашла никаких отклонений: крылья симметричны, раскрываются как им и положено.

Птице, как и человеку после перелома, сейчас необходима реабилитация. Мышцы атрофированы. Потребуется время на то, чтобы снова начать летать.

- Увезем птицу за город в разлетный вольер, длина его 6 метров, хватит для того, чтобы понять сможет ли птица снова летать, - рассказывает Людмила Ивушкина. – При благополучном исходе беркуту хватит 2-3 недели, чтобы вернуться в форму и тогда мы выпустим его на волю. Самое главное, что нам удалось сохранить все перья. Смена перьев у них происходит раз в 3-4 года и если бы их не было выпуск в природу затянулся бы на годы. Хотя мы однажды уже наращивали перья соколу, повторить это с беркутом было бы сложно – донорского материала не найти.

Если все пойдет отлично, то уже этой весной птица вернется в естественную среду. Кстати, это уже третий спасенный сотрудниками Иркутской зоогалереи беркут. Первого выпустили в 2008 году, второго в 2016-ом. Выздоровление второго представителя семейства ястребиных затянулось на годы, он попал в зоопарк в 2012-ом со сломанной ногой.

- Зафиксировать крыло легче, чем уговорить птицу какое-то время не опираться на лапу, - отмечает Людмила Ивушкина. - Ее собирали несколько раз, беркут не мог долгое время ходить, но все же удалось срастить ее так, что смогли выпустить и его на волю.

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