Школы Иркутска объявили, сколько готовы принять первоклассников: смотрим, какая конкуренция будет в классах.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 1 апреля в иркутских школах началась запись в первые классы. На сайтах уже опубликованы списки количества вакантных мест. Мы составили рейтинг школ, где принимают много учеников, и посмотрели, какая конкуренция за места будет в элитных гимназиях. В параллелях открывают по 3, а то и 5-6 классов. Многие школы стараются принимать максимальное число детей, в результате в классах сидят по 30 учеников.
Рекордсмены по числу первых классов – самые большие школы города. Так, в гимназии № 2, в которой занимаются дети из микрорайонов Университетский и Союз, в этом году сядут за парты 211 первоклассников, а в школе № 69 на улице Летописца Нита Романова в ЖК «Эволюция» – 200. А это, между прочим, по 8 классов в параллели! Третье место – у школы №39 в Правобережном округе. Здесь формируют как минимум 6 классов на 192 учащихся.
В десятке учебных заведений принимают в детские коллективы по 150 человек, примерно столько же и тех, где группы набирают только два педагога. В первую очередь записывают ребятишек, которые относятся к этому учебному заведению по месту жительства. Перечень с адресами улиц и номерами домов есть на сайте каждого из них.
Ближайшие три месяца, до 30 июня школы будут принимать заявления только от «своих», то есть по прописке. Кроме них, учащимися вне очереди засчитают и тех детей, братья и сестры которых уже учатся в ее стенах. А что же делать тем, кто живет на других территориях?
– На сайте школ не позднее 5 июля будет опубликована информация о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории. Для них прием заявлений начнется 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября этого года, – пояснил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
Напомним, на обучение в первые классы принимают детей с 6, 5 до 8 лет.
КОНКРЕТНО
Школы Количество мест
Правобережный округ
Школа №1 54
Школа №9 100
Школа №8 50
Школа №10 нет данных
Школа №11 90
Школа № 15 75
Школа №17 80
Школа №31 100
Школа №50 125
Школа №65 75
Школа № 66 150
Школа №72 50
Школа №73 90
Октябрьский округ
Школа №20 90
Школа№14 150
Школа№16 125
Школа№23 150
Школа №26 115
Школа №27 125
Школа№32 150
Школа №39 192
Школа №76 нет данных
Гимназия №25 нет данных
Гимназия №44 150
Центр образования №47 120
Свердловский округ
Школа № 2 125
Школа № 4 150
Школа №5 166
Школа №6 125
Школа № 18 125
Школа №19 150
Школа №24 150
Школа №28 125
Школа № 35 125
Школа № 46 50
Школа №55 125
Школа №63 140
Школа №64 125
Школа №69 200
Школа №71 75
Школа №75 150
Школа № 77 нет данных
Школа №80" 100
Гимназия №2 125
Ленинский округ
Школа №36 50
Школа №7 нет данных
Школа №12 100
Школа №29 62
Школа №30 150
Школа №34 50
Школа №37 нет данных
Школа №38 125
Школа №40 150
Школа №42 100
Школа №43 75
Школа №45 75
Школа №49 нет данных
Школа №53 100
Школа №57 нет данных
Школа №67 100
Школа №68 50
Гимназия №3 125
Школа №3 100