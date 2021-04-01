Школы Иркутска объявили, сколько готовы принять первоклассников: смотрим, какая конкуренция будет в классах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 апреля в иркутских школах началась запись в первые классы. На сайтах уже опубликованы списки количества вакантных мест. Мы составили рейтинг школ, где принимают много учеников, и посмотрели, какая конкуренция за места будет в элитных гимназиях. В параллелях открывают по 3, а то и 5-6 классов. Многие школы стараются принимать максимальное число детей, в результате в классах сидят по 30 учеников.

Рекордсмены по числу первых классов – самые большие школы города. Так, в гимназии № 2, в которой занимаются дети из микрорайонов Университетский и Союз, в этом году сядут за парты 211 первоклассников, а в школе № 69 на улице Летописца Нита Романова в ЖК «Эволюция» – 200. А это, между прочим, по 8 классов в параллели! Третье место – у школы №39 в Правобережном округе. Здесь формируют как минимум 6 классов на 192 учащихся.

В десятке учебных заведений принимают в детские коллективы по 150 человек, примерно столько же и тех, где группы набирают только два педагога. В первую очередь записывают ребятишек, которые относятся к этому учебному заведению по месту жительства. Перечень с адресами улиц и номерами домов есть на сайте каждого из них.

Ближайшие три месяца, до 30 июня школы будут принимать заявления только от «своих», то есть по прописке. Кроме них, учащимися вне очереди засчитают и тех детей, братья и сестры которых уже учатся в ее стенах. А что же делать тем, кто живет на других территориях?

– На сайте школ не позднее 5 июля будет опубликована информация о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории. Для них прием заявлений начнется 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября этого года, – пояснил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Напомним, на обучение в первые классы принимают детей с 6, 5 до 8 лет.

КОНКРЕТНО

Школы Количество мест

Правобережный округ

Школа №1 54

Школа №9 100

Школа №8 50

Школа №10 нет данных

Школа №11 90

Школа № 15 75

Школа №17 80

Школа №31 100

Школа №50 125

Школа №65 75

Школа № 66 150

Школа №72 50

Школа №73 90

Октябрьский округ

Школа №20 90

Школа№14 150

Школа№16 125

Школа№23 150

Школа №26 115

Школа №27 125

Школа№32 150

Школа №39 192

Школа №76 нет данных

Гимназия №25 нет данных

Гимназия №44 150

Центр образования №47 120

Свердловский округ

Школа № 2 125

Школа № 4 150

Школа №5 166

Школа №6 125

Школа № 18 125

Школа №19 150

Школа №24 150

Школа №28 125

Школа № 35 125

Школа № 46 50

Школа №55 125

Школа №63 140

Школа №64 125

Школа №69 200

Школа №71 75

Школа №75 150

Школа № 77 нет данных

Школа №80" 100

Гимназия №2 125

Ленинский округ

Школа №36 50

Школа №7 нет данных

Школа №12 100

Школа №29 62

Школа №30 150

Школа №34 50

Школа №37 нет данных

Школа №38 125

Школа №40 150

Школа №42 100

Школа №43 75

Школа №45 75

Школа №49 нет данных

Школа №53 100

Школа №57 нет данных

Школа №67 100

Школа №68 50

Гимназия №3 125

Школа №3 100