Сибирячка, 12 лет прикованная к постели, открыла бизнес и нашла любовь

Юлия очень красивая девушка. Фото: личный архив Юлии Шмуль

По истории жизни 32-летней иркутянки Юлии Шмуль вполне можно снимать сериал или писать книгу. Несмотря на то, что сибирячка уже 12 лет прикована к постели, а почти каждый ее день – борьба с болью, Юлия ведет такой активный образ жизни, и никогда не унывает, что позавидует любой здоровый человек. Назвать инвалидом девушку, которая работает, учится, пишет сценарии, платит ипотеку за квартиру в Москве, и мечтает попасть на телевидение, язык не поворачивается.

АВАРИЯ РАЗДЕЛИЛА ЖИЗНЬ НА ДО И ПОСЛЕ

Напомним, "КП"-"Иркутск" рассказывала про то, как страшная авария 9 февраля 2009 года, разделила жизнь Юлии Шмуль на до и после. В тот морозный вечер еще 20-летняя Юлия после вечеринки вместе с друзьями села в салон автомобиля, которым управлял пьяный приятель. Легковушку закрутило на скользкой дороге, на большой скорости иномарка врезалась в столб. Сам водитель отделался лишь царапинами, двое пассажиров погибли, а Юля оказалась обездвиженной.

- Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, - вспоминает Юлия Шмуль. – Только лежала. Мама кормила меня, чистила зубы. Правда, о том, что я никогда не смогу ходить, она сказала мне только через два года после аварии.

В аварию Юлия попала в феврале 2009 года. Фото: личный архив Юлии Шмуль

Юле пришлось учиться жить заново - водить мышкой от ноутбука, писать сообщения на телефоне… И все это через боль. С помощью соцсетей сибирячка вышла на благотворительные фонды, которые помогли собрать деньги на лечение в Испании. В 2019 году в клинике Барселоны ей сделали две операции, после которых Юле впервые за 10 лет удалось самой поднять руку.

- В ноябре 2020 года я вновь летала в Барселону на операцию, - рассказывает о своей нынешней жизни Юлия. – Мне прооперировали руку, чтобы она была более активная, но начались проблемы с ногами. Из-за обострения хронических заболеваний мне даже хотели их ампутировать, но я этого сделать не дала. И не зря. Сейчас наступила ремиссия, мне стало легче.

Юлия всегда старается быть в хорошем настроении. Фото: личный архив Юлии Шмуль

НОВЫЙ ГОРОД, НОВЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ

Ну а в остальном у Юлии сплошные перемены в лучшую сторону. Девушка вместе с матерью продала квартиру в Иркутске и купила новое жилье в Подмосковье. Причем взяла в ипотеку! Кредит, кстати, Юлия оформила на себя, и выплачивает его тоже сама. Но как удается зарабатывать человеку, прикованному к кровати?

- Я открыла интернет-магазин по продаже мужской и женской одежды, - говорит Юлия. –Товар в основном из Белоруссии. Продаю все через инстаграм. Еще помогает пенсия по инвалидности, которую мне выплачивают. Что касается лечения, то реабилитация мне необходима 5-6 месяцев в году. Здесь также помогают благотворительные фонды, где у меня открыты сборы. За каждую копейку, я отчитываюсь в соцсетях.

Девушка постоянно занимается на специальных тренажерах. Фото: личный архив Юлии Шмуль

Сплошным лечением круглый год Юлия жить не собирается, и поэтому решила развиваться во всем, что ей интересно. Сибирячка успешно осваивает новые профессии. Прошлым летом она закончила курсы шоу-школы «Останкино» и получила диплом радиоведущей.

- На практике я озвучивала мультики, - улыбается Юлия. – Например, среди моих работ Русалочка, и кошка из «Кота в сапогах». Еще записывала подводки для радиопрограммы.

Юлия с дипломом об окончании курсов радиоведущей. Фото: личный архив Юлии Шмуль

МЕЧТА О ТЕЛЕВИДЕНИИ

Но радиоведущей Юлия быть не планирует. Планы у нее сейчас намного грандиознее.

- Я создала свой собственный проект, - продолжает Юлия. – Называется он «Любовь без ограничений». Его суть заключается в том, что я буду рассказывать о маломобильных людях, инвалидах, которые не отчаиваются и живут как все. Учатся, работают, общаются с друзьями, находят свою любовь. Планирую, что это будет добрая программа в Ютубе или даже на федеральном канале. А чтобы правильно преподносить себя зрителям, уметь грамотно говорить, снимать сюжеты, я поступила учиться в высшую школу «Останкино». Там опытом с нами делятся такие известные телеведущие как Михаил Зеленский, Дмитрий Губерниев.

Юлия всегда старается менять свой образ. Фото: личный архив Юлии Шмуль

Еще Юлия помогает прославиться молодежи. Взялась за написания сценариев для начинающих тик-токеров. В популярной сети уже 7 роликов, которые придумала иркутянка.

Да, и на личном фронте у Юли тоже все замечательно. Три года назад у Юлии произошла еще одна история. В соцсетях она нашла любовь. Ухаживать на расстоянии за девушкой начал житель Германии Владимир, который переехал из России 20 лет назад. Мужчина писал, что влюбился в Юлию с первого взгляда, присылал ей огромные букеты цветов, а спустя полгода приехал в Иркутск и сделал предложение. Однако эта сказка быстро закончилась. Уехав обратно в Германию, через несколько месяцев Владимир позвонил и честно признался, что встретил другую.

А как сейчас на личном фронте? - спрашиваем Юлию

- Все хорошо, - улыбается девушка. – Но теперь рассказывать об этом не буду. Скажу лишь, что есть человек, с которым переживаю счастливые моменты в жизни. Правда, если честно, я пока боюсь в кого-то влюбляться. Но это обязательно произойдет.

Фото: личный архив Юлии Шмуль

Кстати, своей внешностью, Юлия, которая меняет свои образы, прически и макияж, словно голливудская актриса, привлекла внимание не только поклонников, но и стилистов.

- Уже поступают предложения поработать моделью, - говорит Юлия. – Это либо московские салоны красоты, либо магазины ювелирных украшений. Мне это интересно, но времени пока нет. Каждый день учеба, работа, сценарии, реабилитация, ремонт в квартире. Еще и книгу о себе стала писать. Верю, что скоро я буду успевать абсолютно все.

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