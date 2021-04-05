Собаку застрелили в микрорайоне Березовый в Иркутске. Фото: Елена Прадчук.

Труп бездомной собаки с большой раной нашли утром, 5 апреля жители микрорайона Березовый, который находится в Ленинском районе. Она лежала на пустыре, недалеко от жилого дома №140/3. Очевидцы сразу вызвали полицию.

- Животное застрелили, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас опрашиваются очевидцы. Всех, кто что-либо знает об этом убийстве, просим обращаться в ближайший отдел полиции.

Кому могла помешать собака, местные жители не знают. Кстати, в соцсетях они сообщили, что пес был чипирован. По их словам, собака жила в этом дворе и никому не мешала.

- Она ни на кого не нападала никогда, - говорит жительница дома. – Вместе с другими псами бегала под окнами у меня. Я одна из первых нашла ее раненую. Она так мучительно умирала, скулила от боли. Надеюсь, преступника найдут.