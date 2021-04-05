Собаки заживо загрызли 80-летнюю женщину в Бурятии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередное дикое нападение бродячих собак на человека произошло в Бурятии. На этот раз псы заживо разорвали 80-летнюю женщину из села Шэнэ Буса. Ее тело нашел сын.

Мужчина ежедневно навещал мать, а когда зашел ранним утром, 4 апреля не застал ее дома. Он прошел на задворки, где увидел останки пенсионерки с многочисленными укусами. То, что это были разъяренные собаки, стало понятно, после того, как на место приехали полицейские. Когда они обследовали дворы, на одного из сотрудников из подворотни бросились четыре крупных пса без ошейников и чипов. Полицейский начал стрелять по ним из табельного пистолета. Ему удалось ранить одну из них, остальная свора убежала в лес. Кстати, следователи уже выяснили, что пожилая женщина умерла именно от укусов.

- Судмедэкспертиза показала, что повреждения у пенсионерки были прижизненные, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Смерть наступила от травматического и геморрагического шока. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека».

Пока следователи выясняют все подробности трагедии, вокруг села уже организовали поиски и отлов бродячих псов.

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