В Бурятии отловили двух собак, которые заживо загрызли пенсионерку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В бурятском селе Шэнэ Буса отловили двух бродячих собак, которые 4 апреля насмерть загрызли 80-летнюю пенсионерку. Об этом сообщил и. о. руководителя СУ СК России по Бурятии Сергей Базаров, который приехал на место трагедии.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала об этом шокирующем случае. Останки пожилой женщины с многочисленными укусами на задворках, нашел ее сын. То, что ее загрызла свора разъяренных псов, стало понятно, после того, как на место приехали полицейские. Когда они обследовали дворы, на одного из сотрудников из подворотни бросились четыре крупные собаки без ошейников и чипов. Полицейский ранил одну из них, остальная свора убежала в лес. Следователи выяснили, что пожилая женщина умерла именно от укусов. Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила от травматического и геморрагического шока. После трагедии принято решение усилить в селе полицейские патрули.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека», - напомнили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

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