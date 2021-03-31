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Общество31 марта 2021 13:05

Школьнице из Иркутской области, которой бродячая собака разорвала лицо, выплатили 310 тысяч рублей компенсации

Лесе Каблуковой скоро проведут пластическую операцию
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Школьнице, которой бродячая собака разорвала лицо, выплатили 310 тысяч рублей компенсации. Фото: Елена Трифонова.

С момента той страшной истории прошло более полугода, а 13-летняя Леся Каблукова из поселка Октябрьский Иркутской области до сих пор вздрагивает при виде каждой пробегающей мимо собаки. В июле прошлого года на крыльце отделения почты, которая находится в одном здании с местной администрацией и прямо в центре поселка, на девочку напал бродячий пес. Разъяренная рыжая дворняга впилась клыками в лицо Леси, разорвала щеки и сломала нос. Причем клык прошел через небо в рот так, что образовалась сквозная рана.

Тогда на лице школьницы не было живого места. Врачи наложили Олесе 13 швов и предупредили маму Леси Юлию, что дочке не обойтись без пластической операции. И ее школьнице обещают сделать в этом году. Леся попала в список благотворительной медицинской акции «Операция «Улыбка». Ее цель - вернуть ребятишкам с разными патологиями лица радость жизни. А пока маме девочки, благодаря вмешательству прокуратуры, удалось отсудить 310 тысяч рублей у администрации района за некачественный отлов бродячих псов. Из них 10 тысяч – за расходы на лекарства и 300 – за моральный вред.

Так Олеся выглядела до нападения собаки и после. Фото: предоставлено Юлией Каблуковой

- По сравнению с тем, что было летом и осенью, сейчас Лесе, конечно, лучше, - рассказывает "КП"-"Иркутск" Юлия Каблукова. – Но следы и шрамы на лице до сих пор напоминают о том нападении. Также у дочки нарушилась мимика лица и улыбки.

Каждый день Лесе приходиться наносить на лицо мази. Также она ездит на консультации в Иркутск и готовится к пластике. С девочкой долго работали психологи. Выходить на улицу в одиночку школьница начала только через полгода после нападения. До того ее всегда кто-то сопровождал - мама или одноклассники.

- В один из вечеров мы шли с дочкой, и на нас опять чуть не напала бродячая собака, они ведь в нашем поселке так и бегают стаями, - продолжает Юлия. – Так вот, когда дворняга начала лаять на нас, дочка от страха закричала просто нечеловеческим голосом, с трудом успокоила ее. Теперь Леся, если идет из школы и видит вдалеке хотя бы одну собаку, сразу звонит мне, чтобы я ее встретила. Нам даже пришлось отдать своего французского бульдога. Думаю, страх останется на всю жизнь.

Теперь Юлия планирует обратиться в прокуратуру, чтобы на улицах поселка, наконец, выловили всех бездомных псов. Ну а Леся, которая учится в 7-м классе, тем временем, уже решила, кем станет, когда вырастет.

- Твердо настроена поступить в институт МВД, - заключает Юлия. – Хочет быть полицейским.

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