Мощное потепление надвигается на Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В разгар этой рабочей недели жителям Иркутска, которые за долгую зиму соскучились по припекающему солнцу, впору брать отгул. С территории Западной Сибири к нам идет такое потепление, что можно смело разгуливать по городу без курток или ехать отдыхать на природу.

- Уже 6 апреля столбик термометра покажет +12, +14 градусов, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Но это не предел. В среду 7 апреля воздух и вовсе прогреется до +14, +16. Это два самых теплых дня на неделе. Рекорд ли такая погода для апреля? Вовсе нет, например в 2009 году в эти дни было до +19 градусов.

Увы, но далеко откладывать весенние утепленные куртки, иркутянам все же не стоит. Синоптики предупреждают, что погода, как на юге, надолго у нас не задержится. К вечеру 8 апреля не только пойдет дождь, но и подует северо-западный ветер до 11 м/с. На самую концовку недели прогноз вновь нерадужный.

- В пятницу, из-за облачности, солнца не ждем, - продолжает Юлия Янькова. – Наоборот, пойдет дождь. В субботу еще прохладнее – всего +3 и также возможны осадки.

После этого холодный фронт уйдет в сторону Читы. И есть надежда, что хотя бы один выходной порадует иркутян теплом.

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