Два грузовика ЗИЛ ушли под лед на Байкале.

"Комментарии излишни", - отметили сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области, выложив в своих соцсетях видео, как под лед Байкала у самого берега уходят два грузовика. "Почему излишни?!!", - возмутились иркутяне и красочно изложили все, что думают по поводу двух экстремалов, которым непременно требовалось пересечь Байкал по прямой с грузом, не дожидаясь, пока озеро растает совсем и запустят паром. Удача, как видно и по кадрам видео, была не на стороне жителей поселка Большие Коты, пытавшихся прорваться домой.

-Мы с мужем поехали отдыхать в Листвянку и видели всю эту картину, - рассказывает КП-Иркутск иркутянка Татьяна Вокина, ставшая невольной свидетельницей произошедшего. - Я снимала красоты природы, и тут в кадр попадает грузовик. Вижу - сначала он едва не провалился, а потом, через десяток метров ухнул в полынью и начал быстро тонуть. Лед-то очень тонкий, тепло! Скоро уже и ходить по нему нельзя будет.

По большому счастью, водители выбрались из транспорта. Спасатели просят водителей не повторять попыток перебраться на другой берег по льду на машинах.

" Сегодня, 5 апреля, в 17 часов в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о том, что на озере Байкал провалились под лед 2 грузовых автомобиля ЗиЛ-131, груженные досками, - сообщает пресс-служба ведомства. - Автомобили следовали из Листвянки в Большие Коты. Провал произошёл в 70 метрах от гостиницы "Маяк". Один автомобиль провалился полностью, второй частично.

Погибших, отмечают в МЧС, нет. Но выезд на лёд запрещен и смертельно опасен.