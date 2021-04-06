«Иркутская энергосбытовая компания»: Сервис оплаты услуг заработал на сайте

«Иркутская энергосбытовая компания» запустила сервис оплаты услуг ЖКХ банковской картой на сайте www.sbyt.irkutskenergo.ru. На главной странице сайта появилась еще одна оранжевая кнопка - это новый сервис оплаты жилищно-коммунальных услуг.

При переходе на страницу для оплаты необходимо указать номер лицевого счета, номер телефона и адрес электронной почты, а также сумму платежа. Все поля, помеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения. Для удобства клиентов сервис работает круглосуточно, достаточно лишь подключения к сети Internet. Оплатить можно картой любого банка. При этом комиссия не взимается.

Стоит отметить, таким образом можно оплачивать коммунальные услуги не только за себя, но и за своих родственников, что особенно важно в период распространения коронавирусной инфекцией. Позаботьтесь о родителях, избавьте их от решения рутинных вопросов!

Напоминаем, в соответствии с ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом, либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе.