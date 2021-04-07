Благотворительному фонду имени Юрия Тена - 25 лет

«ЭКОдемия», г. Нижнеудинск, День энергосбережения. Фото: предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена

В сентябре 2012 года Фонд дал старт большой экологической игре для школьников Иркутской области «Чистый мир». За 9 лет в ней приняли участие более 10 тысяч детей со всех уголков Приангарья.

Ребята проводят разнообразные экологические акции, начиная с субботников и заканчивая посадкой леса. Рассказами о добрых эко-делах они делятся с единомышленниками со всей Иркутской области в официальной группе «ВКонтакте».

9 лет участники игры делают мир чище. Фото: предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена

- С каждым годом движение юных экологов расширяет границы, добавляются все новые участники. Больше всего активности проявляют ребята из небольших городов и сел. Чистомировцы с удовольствием выполняют задания, не оставляя экологической деятельности даже на время каникул. Мы гордимся, что для многих наших постоянных участников защита окружающей среды стала не просто соревнованием, а по-настоящему хорошей привычкой, - отмечает председатель попечительского совета Фонда Сергей Тен.

Вот что сами ребята и руководители отрядов говорят о своей деятельности.

Свыше 400 школьников и 30 педагогов из 15 районов Иркутской области принимают участие в 9-м сезоне игры «Чистый мир 20/21». Фото: предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена

«ЭКОактив», гимназия № 2, город Иркутск:

«На сегодняшний день экологические проблемы стоят на одном из первых мест по важности, и именно нам нужно предпринимать меры, чтобы хоть как-то помочь планете и дому, в котором мы живем. Для этого активисты совета гимназистов участвуют в экоигре «Чистый мир».

«Экоград», Тыретская школа, Заларинский район:

«Работа нашей команды проходит под девизом «Человек - часть природы и может существовать, только сохраняя ее». Каждый год мы делаем оценку-мониторинг состояния окружающей среды нашего поселка. Результаты представляем на научно-практических конференциях. Еще организуем различные экологические мероприятия, участвуем в акциях и конкурсах. Надеемся, что таким образом вносим свою лепту в дело сохранения нашей прекрасной Земли».

«ЭКОдемия», школа № 12, г. Нижнеудинск:

- Наша дружная команда состоит из 15 обучающихся 6 «А» класса. Помимо экологических мероприятий мы помогаем различным центрам социальной адаптации детей-инвалидов, центрам поддержки бездомных животных, сотрудничаем с центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Мы рады быть частью экологического школьного братства, приносить пользу окружающей природе!

Фото: предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена

Анна Петрова, куратор команды «ЭКОдемия»:

Участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, по охране и защите природы помогает воспитать неравнодушное поколение, которое, я уверена, не допустит экологической катастрофы и сбережет будущее на всей Земле.

Победителем сезона 2019-2020 стала команда «Ритм» Солерудниковской гимназии Заларинского района. Ребята провели колоссальную работу и представили исследовательский проект по изучению экологической обстановки малой родины.

- Мы решили, что после снятия ограничений, вызванных пандемией, обязательно проведем с ребятами добрую акцию: посадим саженцы деревьев в лесничестве, - рассказывает председатель Фонда Елена Тен.

Финал игры традиционно проходит в День Земли - 22 апреля. Лучшие из лучших получают награды от Благотворительного фонда имени Юрия Тена.

Всех без исключения участников экологической игры отмечают грамотами и благодарственными письмами.

Фото: предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена

В рамках игры 2021 года ребята привели в порядок 12 пришкольных территорий, изготовили более 300 кормушек для птиц, придумали и воплотили в жизнь свыше 230 экоелок и полезных поделок из вторсырья, собрали на утилизацию более 200 килограммов использованных батареек!

Юные экологи провели более 500 просветительских экомероприятий и акций за 6 месяцев проекта.