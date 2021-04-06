В России названы регионы-лидеры по приросту численности населения: Иркутск в середине рейтинга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние три года население России уменьшилось на 711 тысяч человек или 0,5%. В 44 регионах страны жителей стало меньше как за счет меньшего числа новорожденных, так и за счет того, что уехавших оказалось меньше, чем вновь прибывших. Иркутская область, как и практически все районы -соседи по Сибири, в этом списке. В Приангарье численность жителей упала на 1, 2% Об этом - в исследовании РИА Новости.

Но и эти печальные события не помешали 21 региону закончить три года "в плюсе". Среди них - мощно прибавивший в населении за счет приезжих ( на 16, 8%) Севастополь - он на первом месте в рейтинге. Соседняя Бурятия - тоже в этом списке, правда, положительный баланс здесь практически "по нулям" - 0, 1%.

- Регионами-лидерами рейтинга по приросту численности населения стали: Севастополь, где отмечен рост на 16,8%, Республика Ингушетия (рост на 5,6%), Ленинградская область (рост на 4,3%) и Чеченская Республика (рост на 4,2%), - сообщают специалисты. -Анализ показателей свидетельствует, что сохраняются тенденции роста населенности столичных и экономически развитых регионов с высоким уровнем жизни, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.

Иркутская область - в середине списка, на 37 месте по итогам трехлетия. Регион потерял 1,2% населения и на начало 2021 года статистика насчитала в Приангарье 2 млн. 375 тысяч жителей. За все эти годы область потеряла 28, 3 тысячи человек. Красноярский край, потеряв 0, 7% жителей. на 28 позиции. А центром притяжения в Сибири стал Новосибирск, где сохраняется, пусть небольшой, и естественный прирост, и прирост за счет приезжих. Однако и он получил за три года -0,1%, заняв в рейтинге 23 место.

- В большинстве сибирских регионов (кроме республик Алтай и Тыва) -естественная убыль населения, - сообщает Иркутскстат. - В Приангарье преобладание смертей над числом новорожденных было минимальным в Сибири - 3,5 в расчете на 1000 населения. В остальных семи регионах убыль выше - 3,9-7,7 на 1000 жителей.

Аналитики отмечают, что в 2020 году ситуацию усугубил коронавирус. Он заставил возможных мигрантов повременить с приездом, он же спровоцировал смертность, которая в 2020 году выросла на 18%.

-В Иркутской области умерших в 2020 году было на 4017 человек больше, чем годом ранее, - уточняет данные по Приангарью региональная статистика. - Родившихся ( многие откладывали появление на свет малышей из-за опасности вируса - ред. ) на 1182 меньше.