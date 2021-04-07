Ревнивец, зарезавший бывшую возлюбленную и ее мужа, приговорен к 20 годам заключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнеудинском районе Иркутской области приговор суда услышал 25-летний местный житель Александр Протасов (фамилия изменена), который зверски убил свою 28-летнюю бывшую возлюбленную и ее нового мужчину.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этом убийстве, которое произошло в ночь на 9 февраля 2020 года в Алзамае. Александр не смог простить бывшей девушке Надежде то, что пообщавшись некоторое время с ним, она его бросила и решила восстановить прежние отношения. Она вернулась к другому мужчине и начала жить с ним. По словам близких Надежды, Александр считался в городе проблемным парнем. Якобы, даже во время службы в армии, отсидел в дисбате за то, что сломал челюсть сослуживцу.

- Александр начал преследовать Надю, - рассказывала «КП»-«Иркутск» сестра погибшей. – Надеялся добиться ее, а когда она решительно отказала, перешел к угрозам. Сестра рассказывала, что она реально боится его. В день убийства он позвонил ей и сказал: «Я тебя сегодня зарежу!»

В ночь на 9 февраля Александр Протасов перешел от угроз к действиям. Напившись и употребив наркотики, он прихватил с собой нож и пришел к дому, где жила Надежда. В окно он увидел, что за столом сидит компания. Александр прошел в баню и стал там ждать, когда женщина выйдет из дома, чтобы поговорить с ней наедине. Когда Надежда вышла из дома, Александр выскочил и нанес ей удар ножом в живот. Ее новый любимый человек в этот момент уже находился у машины. Разъяренный преступник напал на него и ударил ножом в грудь, живот, спину и шею. Затем он подбежал к Надежде и добил ее.

Задержали убийцу по горячим следам. Следователям он пояснил, что совершил убийство из-за ревности. На суде Александр раскаялся и добавил, что очень любил Надежду, но так как она предпочла ему другого мужчину, он был очень зол. Без матери преступник оставил двух маленьких детей.

- Его приговорили к 20 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службах Иркутского областного суда, СУ СК России и прокуратуры по Иркутской области. - Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бегите! Я всех убью!»: ревнивец зарезал бывшую возлюбленную и ее мужа (Подробности)