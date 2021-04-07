Жители Иркутска пожаловались на свалку человеческих отходов на окраине города

Пакеты с биологическими отходами нашли в контейнере в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пакеты с человеческими останками, которые находились в контейнере на территории промбазы, нашли жители микрорайона Ново-Ленино в Иркутске. Их заметили из-за следов крови. Очевидцы сразу вызвали на полицейских и следователей. На месте также побывали сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.

- Это оказались медицинские отходы класса Б, - рассказывают в пресс-службах регионального Роспотребнадзора и прокуратуры. – Они находились на хранении перед утилизацией одной из коммерческих фирм города, которая работает по договору.

Известно, что останки могут быть разносчиками различных болезней, поэтому их надо сжигать, а не оставлять в контейнере. До кремации же они должны храниться в специально оборудованном месте с низкой температурой.

Сейчас проверяется информация, что фирма нарушила санитарные правила и перевозила медицинские отходы из больницы на автомобилях, не предназначенных для этих целей. Кроме того, выясняется, почему утилизация медицинских отходов класса Б, происходила с нарушением санитарных правил. Прокуратура проводит проверку.

СПРАВКА "КП"

Медицинские отходы класса Б — это продукты, представляющие потенциальную эпидемиологическую угрозу. К ним относят:

- остатки деятельности инфекционных отделений в (т. ч. еды);

- приборы, которые использовали для контакта с кровью и другими тканями организма;

- материалы для проведения операций;

- патологоанатомические вещества, органы;

- лабораторные материалы, использованные в работе с микроорганизмами 2-4-го уровня - патогенности.

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