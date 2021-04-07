Телефоны, сумка и пальто в машине, а сама исчезла: завершены поиски пропавшей 29-летней иркутянки. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Фотографии 29-летней иркутянки Екатерины (имя изменено) сейчас распространяются по всем крупным пабликам в соцсетях. В комментариях к постам десятки сообщений с подписью: «Скорее найдись живой и невредимой!». 5 апреля эта яркая брюнетка таинственно исчезла и о ее судьбе было ничего неизвестно два дня. Поиски были завершены 7 апреля.

- Женщина найдена мертвой в поле, - сообщили "КП"-"Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Она замерзла. Признаков насильственной смерти нет. Точные причины установит экспертиза.

- Она возвращалась из села в Оек домой, в Грановщину, на своей машине, - еще перед обнаружением тела, рассказывала корреспонденту "КП"-"Иркутск" мама Екатерины, которая узнала о пропаже дочери, находясь в Красноярском крае. – Что делала в Оеке, признаться, не знаю… С ней явно что-то случилось, не могла она просто так исчезнуть!

Машину Екатерины Тойоту Короллу, нашли недалеко деревни Каштак, в поле. В салоне оба телефона женщины - рабочий и личный, сумочка с документами, пальто. А самой ее не было…

Если посмотреть по карте, выехав из Оека на Качугский тракт, Екатерина поехала не в сторону Иркутска, до которого оставалось около 39 километров, а по направлению к Усть-Ордынскому, который находится в 70 км от областного центра. Правда, на первом же повороте, она свернула в сторону деревни Бутырки, за которой как раз и располагается Каштак. Но зачем Екатерина это сделала, и был ли у нее кто-нибудь в салоне, пока загадка даже для самых близких людей.

- Дочь жила в Грановщине, а работала в Иркутске, - продолжает мать Екатерины. Две недели назад она устроилась в банк. 5 апреля мы общались с ней по мессенджеру. О своих планах куда-то ехать она ничего не говорила. Она была расстроена…

Поисками исчезнувшей занимались более 150 полицейских, а также волонтеры, но и родные Екатерины и ее бывший супруг. С ним она рассталась год назад. Дома женщину ждала 5-летняя дочь...