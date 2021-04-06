29-летняя женщина пропала без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 29-летней иркутянки Светланы Сабурской полицейским сообщили ее взволнованные родственники. Они рассказали, что еще 5 апреля женщина уехала из села Оек на автомобиле Тойота Королла и не вернулась. До сих пор никто из родных и близких ничего не знает о ее местонахождении.

- Найден автомобиль женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Он находился недалеко от деревни Каштак. Светланы в нем не было.

Полицейские сообщают приметы пропавшей. На вид ей 30 лет, рост 165 см, длинные черные волосы, европейский тип лица. Была одета в черное платье, сапоги на высокой подошве.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Светланы Сабурской, просят сообщать в ближайший отдел МВД.

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