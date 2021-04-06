Таксист насмерть сбил 20-летнего парня и свалил вину на случайного очевидца

Место, где произошло ДТП. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Это загадочное ДТП вблизи поселка Залари произошло в октябре прошлого года. Ночью, прямо посреди трассы проезжающие автомобилисты нашли тело 20-летнего парня и лежащий рядом велосипед. Даже без автоэкспертов, полицейским стало понятно, что велосипедиста на скорости снесла машина, водитель которой, не оказав ему помощи, просто уехал с места аварии.

Пока инспекторы искали хоть какие-нибудь следы на асфальте, рядом с ними остановился проезжающий мимо старенький Ниссан. Из него вышел водитель, который сразу обрадовал полицейских, сказав, что был свидетелем аварии.

- После ДТП я видел, как здесь проезжал внедорожник Тойота Ленд Крузер, - сказал 31-летний мужчина. – Возможно, это он сбил парня. Правда, госномер его я не заметил.

Показания автомобилиста решили проверить. Подходящий по описанию японский внедорожник нашли через несколько часов. Его владелец, не стал отрицать, что действительно проезжал мимо места аварии. Но, добавил, что к гибели велосипедиста никакого отношения не имеет. К тому же, на его Ленд Крузере не нашли повреждений.

- Сначала мы вообще не знали точную марку машины, которая наехала на парня, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» старший следователь МО МВД России «Заларинский» Сергей Виноградов. – Однако, некоторые вещдоки все-таки нашли на асфальте, а именно: автомобильный подкрылок и сколы лакокрасочного покрытия.

Следователь Сергей Виноградов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Так как тот самый свидетель на Ниссане добровольно оставил сыщикам свой адрес, следователи вместе с Ленд Крузером решили проверить и его машину.

- Нам показалось, что он вел себя взволнованно, - продолжает Сергей Виноградов. – Кроме этого, его Ниссан подходил под силуэт одного из авто, зафиксированного на видео. Мы пришли к нему в гараж, чтобы осмотреть машину на повреждения. Однако, весь кузов Ниссана оказался в сколах. Отлетевшая краска была сразу в нескольких местах.

Определить на глаз, подходят ли эти повреждения, не удалось. Тогда полицейские направили подкрылок и скол на физико-химическую и трасологическую экспертизы. Даже профессиональным экспертам потребовалось несколько месяцев, чтобы определить марку машины виновника ДТП. В начале весны пришли неожиданные результаты.

- Оказалось, что подкрылок и скол отпали от автомобиля Ниссан, - говорит Сергей Виноградов. – После этого наш свидетель уже не стал отпираться и сознался, что это он сбил парня. Рассказал, что специально вернулся на место аварии, чтобы отвести от себя подозрения. Вот и рассказал "сказку" о внедорожнике. Кстати, водитель Ленд Крузера пережил не самые лучшие месяцы в своей жизни. Ведь все это время он был одним из подозреваемых в гибели человека.

Теперь владелец внедорожника может спать спокойно. А вот таксисту больше не до выдумок. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит от 5 до 12 лет заключения. Пока же виновник аварии находится под подпиской о невыезде.

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