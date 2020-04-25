Политика, на машине которого сбили 17-летнюю девушку, задержали в Бурятии

Громкая история из Бурятии, где под колесами Toyota Land Cruiser погибла 17-летняя студентка Галина Бурчевская, получила продолжение. Следователям удалось доказать, что за рулем джипа в момент ДТП все-таки находился сам владелец авто, известный местный политик. Он задержан, ему уже предъявление обвинение.

Напомним, трагедия произошла 5 января в бурятском поселке Батурино. Галю в тот вечер ждали родители, она должна была вернуться на маршрутке из Улан-Удэ. Но домой в назначенный час она не пришла и на звонки не отвечала.

- Я заволновалась, и мне как раз позвонила знакомая со словами: «На перекрестке человека сбили. Вещи разбросаны, сапоги женские». У меня сердце замерло, - рассказывала "Коомсомолке" мама погибшей девушки Александра Бурчевская. - Я позвонила водителю автобуса, он сказал, что только что высадил ее на трассе. Я сразу все поняла! Прибежала к дороге, а Галя лежит там на снегу… Прохожие накрыли ее куртками, вызвали скорую. Но моя девочка умерла…

Водитель джипа скрылся. А позже полиции сдался бизнесмен из Улан-Удэ. Он сказал, что сбил девушку на машине знакомого - местного политика. Предпринимателю предъявили обвинение. Однако параллельно проверяли версию о том, что за рулем мог находиться и сам чиновник. Такой же версии придерживались и родители погибшей девушки. Следователи искали очевидцев, глава Бурятии даже обещал 100 тысяч рублей тем, кто видел ДТП и расскажет об этом правоохранителям. А самого политика проверяли на полиграфе. Первая же проверка показала, что он мог сам сбить девушку. От второй политик отказался.

И вот сотрудникам СК удалось найти свидетелей аварии и провести нужные экспертизы, чтобы доказать его причастность к трагедии. Политика задержали и предъявили ему обвинение по двум статьям: за то, что сбил девушку, нарушив правила дорожного движения, и за то, что сразу уехал, бросив ее умирать.

- Решается вопрос о том, чтобы заключить политика под стражу, - рассказывают в СУ СКР по Бурятии. - Уголовное дело на предпринимателя, который пытался взять вину на себя, прекращено. Если он продолжит давать заведомо ложные показания в роли свидетеля, его могут привлечь за преступление против правосудия.

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