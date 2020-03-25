Политика, на машине которого насмерть сбили 17-летнюю школьницу из Бурятии, проверили на полиграфе

В Бурятии следователи продолжают разбираться в причинах громкого ДТП в селе Батурино, в котором в эти новогодние праздники погибла 17-летняя студентка Галина Бурчевская. Напомним, трагедия произошла 5 января. Водитель «Тойоты-Ленд-Крузер» сбил Галину на трассе, и уехал с места ДТП, даже не узнав о ее состоянии. От полученных травм Галя скончалась на месте. Через несколько часов водитель внедорожника, которым оказался бизнесмен из Улан-Удэ, он сам сдался полиции. Однако в соцсетях вскоре пошли слухи о том, что в момент смертельного ДТП Тойотой на самом деле управлял ее владелец - местный политик. Мнения, что за рулем был чиновник, придерживаются и родители погибшей Гали Бурчевской.

По словам следователей, спустя два месяца после трагедии, предприниматель, продолжает настаивать на том, что в момент ДТП внедорожником управлял именно он. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия».

Что касается политика, то версия о том, что он может быть причастен к гибели девочки проверяется до сих пор. Он уже прошел психофизиологическое исследование на полиграфе.

- Эксперты выявили у мужчины реакции, свидетельствующие, что он мог находиться за рулем своего автомобиля в момент наезда на пешехода, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Поэтому, чтобы установить полную картину аварии, назначена более точная комплексная комиссионная психолого-физиологическая экспертиза с использованием полиграфа, айтрекера и следственно-оценочного интервью.

Для этого в Бурятию из Москвы приехали три эксперта. По словам следователей, политик сначала отказался от проведения экспертизы, затем передумал и дал письменное согласие на проведение экспертизы. Но сразу после ее начала вновь отказался. А так как экспертиза проводится только добровольно, ее проведение было прекращено.

Следователи продолжают работать. Кстати, еще в середине января к выяснению причин этого ДТП подключился глава Бурятии Алексей Цыденов, который пообещал 100 тысяч рублей всем, кто представит запись с видеорегистратора, на участке дороги от Гремячинска до Турунтаево, на которой будет видно водителей Туарега или Прадо, причастных к этой аварии.

- До сих пор никто из водителей, проезжающих в момент ДТП по трассе, и у которых могут находиться видеозаписи с регистратора, не откликнулся, - продолжают в СУ СК России по Бурятии. – Поэтому просим водителей, которым известны обстоятельства происшествия, обратиться в отдел по расследованию особо важных дел или следственный отдел по Прибайкальскому району.

Родители Гали до сих пор не могут отойти от пережитой трагедии. Девочка училась на первом курсе в Республиканском многоуровневом колледже. Мечтала получить высшее образование, стать врачом. Хотела сдать на водительские права, съездить в Санкт-Петербург…

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