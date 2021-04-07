«Заработок от 10 тысяч в день!»: как не стать жертвой финансовой пирамиды в интернете Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Заработок от 10 тысяч в день! Инвестируйте быстро и просто!», «Семья из Иркутска закрыла ипотеку за полгода. Хочешь также?» - заманчивых предложений в соцсетях хватает. Ну как пройти мимо? Рука так и тянется открыть заветную ссылочку, чтобы стать миллионером. И ведь становятся! Но не те, кто клюет на рекламу, а мошенники, которые и «раскидывают» бесплатный сыр по мышеловкам. Среди жертв - 36-летняя Виктория из Ангарска (имя изменено - Ред.). Она подарила лжеброкерам почти два миллиона рублей.

- Увидела рекламную запись в соцсетях, перешла по ссылке и зарегистрировалась на сайте финансовой организации, - много позже, когда уже лишилась накоплений, плакала Виктория в отделе полиции. - Сразу положила на личный счет 12 тысяч рублей...

Вуаля - на следующий день ее виртуальный кошелек потолстел на целых две тысячи.

"Надо же, и делать ничего не надо,проценты сами капают. Не обманули", - радовалась сибирячка. И в эйфории побежала в банк, оформила 500-тысячный займ и все деньги вбухала в инвестиции. На ее счете снова "нарисовалась" прибыль, на этот раз уже в 17 тысяч.

Но вывести оттуда она ни копейки не смогла. "Кураторы" биржи охотно помогали ей вливать деньги, но отдавать обратно явно не хотели.

- Застрахуйте счет! Подключите допуслуги! Заплатите штрафы и налоги! - сложности, якобы мешающие Виктории забрать прибыль, сыпались одна за другой.

И она верила. Платила по всем статьям. А суммы немалые - до 300 тысяч рублей.Ради этого влезала в новые долги перед банками, снимала деньги с кредиток, занимала у знакомых...

- Ничего, затраты окупятся, еще и в плюсе останусь, - успокаивала себя Виктория, лихорадочно отправляя деньги в никуда. Пока ее не остановила подруга и не заставила пойти в полицию. Там-то женщина окончательно убедилась – дивидендов не дождется…

Называем топ-3 признака, что вас пытаются заманить в финансовую пирамиду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эта схема у аферистов уже отработана. Иногда с небольшими вариациями. Например, 32-летний иркутянин тоже недавно наткнулся на рекламу инвестиций в соцсети. И 650 тысяч рублей отправил на разные счета, которые ему назвали после регистрации на специальном сайте. После, что понятно, "менеджеры брокерской фирмы" больше на связь не выходили.

Только представьте, с начала года лжеброкеры выманили у жителей Иркутской области больше восьми миллионов рублей!

- Заработок на бирже, инвестиции в деловые бумаги - рискованный способ вложения денег. Не стоит этим заниматься, если плохо разбираетесь в торговле на финансовых рынках, - рекомендует МВД.

Кстати, преступных сценариев может быть два. Первый - аферисты выманивают деньги от имени липовой брокерской компании в соцсетях. Второй - фирма на самом деле существует, но может запросто оказаться финансовой пирамидой.В Центробанке предупредили, что таковые в коронавирусный год массово перекочевали в интернет. Как-никак, пандемия больно ударила по кошелькам, и подзаработать через соцсети, при этом не утруждаясь, захотели многие. В первую очередь - мошенники.

КОНКРЕТНО

Топ-3 признака, что вас заманивают в финансовую пирамиду

1. Агрессивная реклама в социальных сетях.

2. Обещание сверхприбыли от вложений.

3. Призыв приглашать своих друзей и знакомых.

КОМПЕТЕНТНО

Игорь ЛЬГОВ, кредитный юрист:

Не берите кредиты ради вкладов

- Действительно, если в банках предлагают, например, вклады под 5%, а некая фирма сулит прибыль в 30% - это сразу должно насторожить. Тем более, если сказочные доходы настойчиво гарантируют.

Что еще выдает аферистов? Просьба "вложить" деньги, отправив их на разные банковские счета или номера телефонов. Тогда они просто утекут в руки мошенников, и вернуть их будет очень сложно. В суде вы не докажете, что отдавали кровные определенной финансовой фирме, а не частным лицам.

Если вас склоняют взять кредит и вложить под проценты, - не ведитесь. Это тоже мошеннический прием. Останетесь без прибыли и с долгами.

Кроме того, аферистов выдает манера общаться. В разговоре они любят сыпать финансовыми терминами: "брокер", "термин", "биткоин" и так далее, создавая впечатление серьезной организации. А на деле даже не смогут объяснить, за счет чего существуют.

ВАЖНО

Где проверить брокерскую контору

Прежде, чем вкладывать деньги в первую же финансовую фирму, которая вылезла в "рекламке" в соцсетях, внимательно проверьте ее на сайте Банка России. Это самый верный способ убедиться, существует ли такая компания и законно ли она принимает инвестиции.

Если таковой организации нет в справочниках и реестрах, значит, это нелегал. Смело жалуйтесь в полицию и Центробанк.

КСТАТИ

Не верьте обещаниям помочь вывести деньги со счетов

А что делать, если уже вложились в некую фирму, но вывести прибыль со счетов не получается? Для начала, не паниковать, - не факт, что деньги у вас украли.

- Обратитесь непосредственно в те компании, куда инвестировали. Либо в хорошо зарекомендовавшие себя официальные юридические консультации, - посоветовали в полиции. - Но не доверяйте объявлениям фирм, обещающим помощь, - чаще всего это мошенники.

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