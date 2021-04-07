«Медицина – профессия для самоотверженных»: министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков открыл проект «Клиника года». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 2014 года «Комсомолка» проводит конкурс «Клиника года» и награждает лучшие медицинские учреждения страны. Исключением стал только 2020 год – в разгар пандемии у врачей и медсестер, защищавших нас от беды, и минутки свободной не было. И вот сегодня мы даем старт «Клинике года» – 2021. Одна из целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого, узнать, какие клиники пользуются доверием жителей и уважением экспертов. Конкурс «Клиника года» помогает наладить диалог между пациентами и персоналом клиник, напомнить врачам, насколько их усилия ценны для каждого жителя региона. А также рассказать о здоровьесбережении и современных медицинских технологиях. Отдельной номинацией будет «Доктор года». В этом году конкурс проходит совместно с Министерством здравоохранения региона. О проекте, о переменах в здравоохранении региона и, конечно, о ситуации с коронавирусом на радио «Комсомольская правда» в Иркутске ( 91, 5 fm) 7 апреля, во Всемирный день здоровья, рассказал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

О проекте «Клиника года»

-Я хочу сказать, что все проекты, которые налаживают связь между населением и здравоохранением региона – на особом счету. В медицине занято большое количество людей. И любые конкурсы, любые позитивные моменты, которые позволяют показать людям, как работают наши специалисты, являются очень значимыми для наших сотрудников. Потому что долгие годы никто не оценивал эту работу и есть очень много новшеств, о которых до сих пор никто не знает. На страницах министерства в социальных сетях мы стараемся рассказывать об изменениях, которые происходят в медицине сегодня, о людях, о пионерах новых технологий . В проекте «Клиника года» мы хотим совместно с «Комсомольской правдой» показать то хорошее, что у нас есть, и помочь справиться с проблемами.

О новой команде минздрава

- Процессы перестройки идут постоянно. Ведь, как говорится, для того, чтобы двигаться вперед, надо быстро бежать. А для того, чтобы кого-то обгонять, надо бежать в два раза быстрее. Поэтому изменения мы начали со структуры самого Минздрава. И, прежде всего, меняем каналы поступления информации, переводим на современные рельсы, налаживаем обратную связь с населением. Костяк команды на сегодня собран. Профессионалы, готовые работать в очень высоком темпе, в регионе есть. И они пришли. Вместе мы внедряем самые современные технологии, направленные на то, чтобы максимально снизить риск ошибки, наладив правильные алгоритмы взаимодействия. И все это может реально улучшить систему здравоохранения, помочь людям. Да, за те четыре месяца, что я здесь, во главе Минздрава Иркутской области, бывало непросто. Но я ни секунды не жалею, что здесь оказался. В Приангарье работают уникальные люди, с которыми приятно не только вместе работать, но и просто рядом находиться.

О коронавирусе

- Год научил нас мобилизоваться, использовать внутренние резервы, перестраиваться. В таких экстремальных условиях здравоохранение еще не работало, когда в масштабе страны и мира шла перестройка системы оказания медицинской помощи невероятно быстрыми темпами. Благодаря стойкости медицинских работников и поддержке самих людей – и волонтеры, и бизнес помогал – нам удалось справиться с этой ситуацией. Да и все жители региона, самые обычные люди, с большим пониманием отнеслись к изменившейся реальности. Ведь, перепрофилировав 5600 коек, мы ограничили доступ населению к другим услугам и люди приняли это.

О вакцинации

На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито больше 105 тысяч человек. И двумя компонентами – больше 70 тысяч. Но при этом план – 1 млн. 87 тысяч человек, и он выполнен меньше, чем на 10%. Увы, но пока препараты поступают к нам не теми темпами, которые позволили бы действительно быстро это делать – приходят партии по 10-12 тысяч. Такая ситуация по всей стране. Дело в том, что со времени изобретения их прошло полгода, производственные мощности разворачиваются, и если нам раньше присылали вакцину сотнями – 500-600 штук, то сейчас – десять тысяч. Я думаю, что в апреле - июне эти поставки будут измеряться десятками тысяч.

О третьей волне COVID-19

- Прогнозы сложно давать. Да, мы видим тенденцию к снижению распространения коронавирусной инфекции. Но абсолютно ясно только одно – еще очень рано расслабляться, все-таки у нас в сутки до 160 человек заболевает. А впереди – лето. Уже скоро тепло, майские праздники впереди, юбилей города Иркутска. Да и так народ хлынет на улицы города. . Но – пандемия не закончилась, она идет, хотя и сбавила масштабы. Поэтому не стоит испытывать иллюзии. У нас еще 2, 5 тысячи мест для больных коронавирусом. Мы видим ежедневно заболевших и погибших от инфекции. Поэтому соблюдение всех мер санитарно-эпидемической безопасности необходимо.

За год, со времен прошлой весны, десять раз были изменены стандарты лечения коронавируса, которые выпускает Минздрав России. Не все так просто, до сих пор оттачиваются алгоритмы лечения. Ученые продолжают ломать голову над изобретением противовирусных средств, препаратов из антиковидной плазмы, такие разработки идут очень активно.

О кадрах

Цифры известны. В регионе немногим больше 9 тысяч врачей, из них более трех тысяч - в возрасте старше 65 лет. Во время самоизоляции 2, 5 тысячи из них, несмотря на риск, продолжили работать и помогать людям. И только тысяча вышла на больничный лист… Говоря о людях, о врачах и медсестрах, фельдшерах и санитарах, мы должны вспомнить и об ушедших коллегах, которые погибли, защищая людей от инфекции. Доктор – профессия для людей самоотверженных, сильных духом, готовых прийти на помощь.

И в эту пятницу, 9 апреля, в Иркутске пройдет ярмарка вакансий. Состоится встреча выпускников этого года с будущими работодателями, приедут главные врачи районов, которым нужны кадры. Это будет открытое профессиональное общение на равных, обмен мнениями. Все это поможет наладить диалог выпускников и работодателей, где все друг друга должны услышать. В этом году да и в прошлом конкурс на поступление в медицинских вузах был достаточно большой.