В «Единой России» предложили ввести новые льготы для многодетных

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Речь идет о введении общего стандарта льгот и единого удостоверения, подтверждающего статус многодетных, во всех субъектах страны.

Как пишет nashgorod.ru, многодетные родители сегодня испытывают немало трудностей при подтверждении своего статуса для получения льгот. В связи с этим партия предложила закрепить за такими семьями федеральный статус многодетных, который может подтверждаться общим для всех регионов удостоверением, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Также, по его словам, все многодетные семьи, независимо от субъекта проживания, должны получать равные льготы. То же самое касается и критериев отнесения семьи к многодетной, которые разнятся от региона к региону. Как отметила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, фрагментарность определения этих критериев делает невозможным системный подход в назначении льгот, что является недопустимым.

Сообщается, что в партии подняли вопрос об улучшении жилищных условий многодетных семей. Руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский считает, что этому поможет снижение первоначального взноса по «Семейной ипотеке» до 10 процентов.

«Также необходимо распространить действие программы и на вторичный рынок, если речь идет о сельских поселениях и небольших городах с населением до 50 тысяч человек», - предложил он.

Кроме того, в ЕР обратились к ЦБ с просьбой рекомендовать банкам не забирать единственную жилую недвижимость у многодетной семьи за долги до 2022 года.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», другая инициатива касается льготного автокредитования. Предполагается расширить госпрограмму «Семейный автомобиль» для многодетных. После того как партия доработает предложения на этот счет, она направит их в правительство.

«Многодетные семьи - одна из наиболее социально уязвимых категорий жителей. В том числе и потому, что до настоящего времени в стране не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи. К примеру, в Иркутской области семья считается многодетной до достижения старшим ребенком 18 лет. В ряде регионов возрастная планка повышена до 21 года.

Цель национальных проектов в том, чтобы выравнять качество жизни в регионах. И одного бюджетного финансирования из центра тут недостаточно. Существующий единый перечень мер поддержки, закрепленный Указом Президента РФ № 431, уже морально устарел. Например, статус многодетной семьи необходимо подтверждать при переезде в другой регион; есть территории, в которых льготами для многодетных может пользоваться только один родитель.

Считаю важным, что подняты вопросы правового регулирования. Зафиксировав на федеральном уровне статус многодетных семей, мы сможем внедрить единые подходы к мерам соцподдержки во всей стране», - отметила Валентина Вобликова, заместитель председателя правительства Иркутской области, член партии «Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья».