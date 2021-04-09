Пошел в школу сразу в 3-й класс и учился на отлично: воспоминания первой учительницы Юрия Гагарина

Маленький Юра Гагарин и его первая учительница Нина Кондратенкова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МОЙ УЧЕНИК – ЮРИЙ ГАГАРИН

«Да это же тот Юрка, который учился в моем классе!», - внезапно воскликнула Нина Кондратенкова, когда вечером 12 апреля 1961 года смотрела по телевизору выпуск новостей. – «Вот он, первый космонавт Земли, — мой ученик!».

Саму суперновость Нина Васильевна услышала еще несколько часов назад, в разгар рабочего дня. Сообщение о первом полете человека в космос прервало городское совещание завучей, на котором находилась педагог. Но не подозревала, что тот, кем восхищалась вся страна, - ее воспитанник. Хотя свой самый первый класс, который учила читать и писать в далеком 1945 году, помнила отлично.

Нина Кондратенкова в молодости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мама рассказывала, что тогда весь день имя Юры Гагарина не выходило у нее из головы, но она все рассуждала: «Да мало ли людей в СССР с таким именем и фамилией? – вспоминает в разговоре с корреспондентом "КП"-"Иркутск" дочь Нины Кондратенковой Светлана Левинсон. – А вечером по телевизору увидела портрет всенародного героя, внимательно послушала биографию и сразу узнала.

Это был он! Юра Гагарин – тот самый мальчуган из базовой школы города Гжатска. На глазах учителя появились слезы…

Самой Нины Васильевны с нами уже нет – ее не стало 30 декабря 2013 года. Но за долгую жизнь, педагог успела рассказать родным уникальные истории о своем самом знаменитом ученике и передать раритетные снимки с ним.

ИЗ ПАРТИЗАНОВ В ПЕДАГОГИ

- Мама с самого детства мечтала стать учителем, - рассказывает Светлана. – Но эти мечты едва не рухнули из-за войны. У нее ведь было тяжелое детство. Город Гжатск в Смоленской области, в котором она жила, с 1941 по 1943 годы находился в оккупации у фашистов. Девочкой она даже уходила в лес к партизанам. Об учебе, конечно, тогда никто и не думал. Мама успела окончить лишь 9 классов.

Шанс продолжить получение образования у 19-летней Нины Лебедевой (девичья фамилия Нины Кондратенковой) появился в 1943 году после снятия оккупации. Узнав, что в городе открывают педучилище, она первой побежала подавать документы. И не зря. Отличные оценки по итогам 9 классов помогли Нине поступить сразу на третий курс. Ну а после окончания учебы, как и полагается, студентку отправили на практику.

Юра во время начала учебы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А набирались тогда опыта молодые учителя под присмотром лучших педагогов в базовой школе при Гжатском педагогическом училище. Спустя некоторое время Нина Лебедева стала единственной учительницей, которой предложили остаться работать там. Причем вопреки всем правилам.

- Многих руководителей тогда возмутило, что маму оставили, - говорит Светлана. – Ведь официально устраивать могли только учителей с 5-летним стажем, а мама отработала всего несколько месяцев. На что директор сказал, как отрезал: «Мне за Лебедеву десять стажистов не надо».

Тот самый третий класс, который достался молодой учительнице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда перед началом нового учебного года в школе набирали классы, в кабинет к завучу зашла ее подруга и соседка Анна Гагарина.

- Я отдаю своего сына Юру в школу, - сказала она. – Он очень любознательный, шаловливый мальчик. Посади его к самой опытной учительнице.

И завуч, со словами: «Это самый лучший учитель в нашей школе и педагог от Бога», записала Юру Гагарина в класс Нины Лебедевой.

Получилось так, что и Нина Лебедева и Юра оба оказались новичками. Молодому учителю сразу дали третий класс. И Юра начал обучение сразу с 3-го. Вообще, в школу он пошел в сентябре 1941, но в первом классе успел проучиться всего лишь месяц, из-за войны занятия пришлось прервать на целых четыре года.

- Мама говорила, что ему догонять сверстников особо не пришлось, - продолжает Светлана. – Читать он умел, писать – не знаю, наверное, тоже. Возможно, дома мама с ним занималась, но это лишь мои предположения.

Новичка Юру коллективу представила Нина Лебедева.

Вот как вспоминала о появлении Гагарина одна из его одноклассниц Рита Башилова: «Появился у нас еще один новичок. Худенький невысокий мальчишка в больших сапогах, гимнастерке и с солдатским ремнем. Знакомя его с нами, учительница сказала: «Знакомьтесь, это ваш новый одноклассник Юра. Надеюсь, вы все скоро с ним подружитесь».

А вот как в 1961 году сам Юрий Гагарин, который только что стал одним из самых известных людей на земле, описал своего первого преподавателя в автобиографической книге «Дорога в космос».

- «С нами занималась совсем молоденькая учительница Нина Васильевна Лебедева. Внимательная, начитанная, она болела за каждого. Вела она все предметы. По ее оценкам, учился я хорошо...» «Хорошая была школа, милые ребята учились в ней…»

Светлана Левинсон с портретом матери Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАРТОННЫЙ САМОЛЕТИК

Самых первых учеников любой учитель помнит всю жизнь. А что рассказывала про своих ребят Нина Лебедева? Класс был шумный, озорной, молоденькую учительницу, которая вела все предметы, испытывали на прочность. Юра Гагарин по воспоминаниям Нины Васильевны, учился отлично. Особенно любил арифметику. И даже тянул своего лучшего друга Пашу, с которым вместе с Ниной Васильевной проводил по несколько часов дополнительных занятий после уроков. А вот примерным поведением будущий покоритель космоса, как признавалась педагог, не отличался. Самый запоминающийся случай его шалости произошел, когда Юра начал посещать авиамодельный кружок, который, к слову, организовала Нина Лебедева.

- Юра смастерил самолетик из картона и пустил его из окна класса, - рассказывает Светлана. – Тот спланировал так лихо, что, приземляясь, влетел точно в голову проходящему рядом со школой мужчине. Возмущению этого гражданина не было предела. Он пришел к завучу и потребовал найти сорванца, который пустил в него самолет.

Завуч завела мужчину в класс, в котором сидел Юра, и строго спросила: «Кто это сделал?». На несколько секунд в кабинете повисла гробовая тишина. И тут с задней парты встал Юра Гагарин.

- Это был я, - не по годам уверенно заявил мальчишка. – Обещаю, что больше так делать не буду.

После такого признания наказывать Юру молодая учительница не стала. Наоборот, похвалила за честность.

Одна из многочисленных статей в газете про Нину Кондратенкову Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вообще, авиамодельный кружок сразу стал любимым хобби Юры Гагарина. И то, что он может стать летчиком, было видно уже тогда. Гжатск после оккупации был разгромлен. В городе даже лежали обломки сбитого фашистского самолета. Так вот, маленький Юра все свободное время проводил возле него. Забирался в кабину за штурвал и все представлял, как летит. Приговаривая при этом: «Вот если бы мне показали, как им управлять, я бы взлетел и улетел на нем».

Спустя два года пути Нины Лебедевой и Юры Гагарина разошлись. Учительница вышла замуж за военного и отправилась с супругом по городам и весям. Сначала пара попала в далекий Забайкальский край, а затем в Иркутск. Уехал из Гжатска и Юра, который окончив шесть классов, поступил в Люберецкое ремесленное училище. В очередной раз Нина Васильевна увидела своего ученика по телевизору, в тот самый знаменитый день – 12 апреля 1961-го.

- На следующий день знаменитым проснулся не только Юрий Гагарин, но и моя мама, - улыбается Светлана. – Не знаю как, но все узнали, что первая учительница Гагарина живет в Иркутске. Маму начали звать на телевидение, брать интервью.

Светлана показывает альбом с фотографиями всех классов своей мамы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ЭТО МЕСТО ДЛЯ МОЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ»

А еще Нина Васильевна отправила своему Юре поздравительную открытку. Получить ответ от уже известного воспитанника особо не надеялась. Но Гагарин ответил! Прислал телеграмму с благодарностью.

- Жаль, но эта телеграмма потерялась, - вздыхает Светлана. – Один из журналистов во время интервью у мамы взял ее на время и не вернул. Сейчас был бы раритет. Юрий Алексеевич Гагарин поблагодарил маму, очень теплое было сообщение.

Неизвестно, встретились бы еще когда-нибудь Нина Васильевна и ее ученик, если бы осенью 1963 года педагога не пригласили в Москву на 13-й съезд профсоюзов в составе делегации от Сибири и Дальнего Востока. Проходил он в Кремлевском дворце. Когда Нина Васильевна уже заняла свое место в зале, объявили, что почетным гостем съезда станет Юрий Гагарин. И тут учительница увидела, как в нескольких метрах от нее уверенной походкой идет ее Юра. В считанные секунды космонавта облепили десятки людей. Кто-то хотел взять автограф, кто-то мечтал перекинуться с Гагариным хотя бы парой фраз, для кого-то счастьем было и простое прикосновение к этому легендарному человеку. Нина Васильевна даже и не рассчитывала, что ей удастся пробраться к своему ученику.

- Так бы и было, если бы кто-то из иркутской делегации не написал Гагарину записку о том, что в зале находится его первая учительница, - говорит Светлана. – Мама вспоминала, что наблюдала за Гагариным. Он внезапно начал оглядываться по сторонам и как будто кого-то искать в зале, но он ее не видел.

В перерыве объявили общее фотографирование. Юрий Гагарин, как и положено, сел в первом ряду. Когда Нина Кондратенкова проходила мимо, она увидела, что Юрий держит руку на стуле, который находится рядом с ним и никому не дает сесть на него.

- «Извините, я хочу, чтобы со мной рядом сфотографировалась моя учительница, она где-то здесь, - вежливо говорил всем космонавт. А когда, наконец, увидел Нину Васильевну широко заулыбался. Даже спустя более 13 лет разлуки, он узнал ее с первого взгляда.

1963 год. Москва. 13-й съезд профсоюзов. Последняя встреча Юрия Гагарина и Нины Кондратенковой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Им удалось не только вместе сфотографироваться, но и поговорить, - продолжает Светлана. – Гагарин с удивлением спрашивал, как мама оказалась в Сибири? Как ей там живется? Она приглашала его на Байкал. Мама отмечала, что Юрий остался таким же добрым человеком, никакой звездной болезни у него не было.

Это была последняя встреча учителя и ученика. Спустя пять лет 27 марта 1968 года Юрий Гагарин трагически погиб.

- Помню, как мама плакала, - говорит Светлана. – И я маленькая вместе с ней.

В общей сложности Нина Васильевна отслужила системе образования более 40 лет - учителем, завучем и директором. Последним местом ее работы стала иркутская школа №21, где она открыла музей имени своего ученика - Юрия Гагарина. Там до сих пор помнят, как ей удалось выбить деньги для асфальтирования всех улиц вокруг школы, установки забора. В 2021 году учебному заведению планируют присвоить имя Ю.А. Гагарина. А в здании установить бюст его первой учительнице Нине Васильевне.

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