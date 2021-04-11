Два катера сгорели в поселке Никола Иркутского района 11 апреля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Серьезный пожар произошел 11 апреля в поселке Никола, расположенном у истока реки Ангара. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Горят катера у причала! – позвонили пожарным Иркутской области.

Приехавшие спасатели сразу же приступили к тушению. В половине седьмого вечера пожар удалось локализовать на площади в 330 квадратных метров. Как выяснили спасатели, сначала загорелся катер, на котором проводились ремонтные работы. После пламя перекинулось на соседний корабль.

Была угроза, что огонь перекинется на третий катер, но его удалось отстоять Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- В пожаре повреждены два катера – один типа Ярославец, площадь его 180 квадратных метров, второй поменьше, площадью в 150 «квадратов», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Приангарью.

К началу восьмого вечера пожар полностью ликвидирован. На месте продолжают разбираться с последствиями возгорания 9 спасателей на трех спецмашинах.

- Пострадавших нет, - отмечают пожарные.

Сейчас там работают и специалисты, которым предстоит выяснить точную причину пожара.

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