Сибирь опять топит: где ждать самый сильный паводок в 2021 году

Большая вода уже отступает от поселка Залари. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

-Топит! – сибиряки со времен большого наводнения, которое накрыло Тулун и Нижнеудинск летом 2019 года живут со страхом «в обнимку». И даже если на окраинах их деревни заливает огороды и подполья стоящих в низине у реки домов каждый год ( и это по неизвестной причине еще не повод разобрать их и поставить улицей выше), все равно боятся. А бригады спасателей уже имеют на руках графики, когда выезжать в районы. Основной ледоход по всей Сибири начнется во второй половине апреля, тогда же надо ждать и большой паводок в Сибири 2021. Гидрометцентр уже давно и достаточно точно сосчитал, где ждать потоп.

Паводок в Сибири: где топит сейчас

Первым в Сибири "купальный сезон" начался в пригородах Иркутска. Еще в начале апреля большая вода доставила проблемы жителям ближних к городу Хомутово, Урика и садоводств. Это мощное потепление с таянием снега, которого навалило с запасом, заставило поволноваться. На некоторые улицы было не добраться, подвалы затопило. Тут ключевое слово – было. Сейчас все нормально и жители сушат свои хозяйственные постройки. В Красноярске откачивали воду с одного из дворов у городской речки Бугач. Сейчас, как рапортует МЧС, все стабилизировалось. Пару дней назад режим ЧС ввели в райцентре Залари, где разлившаяся местная речушка затопила улицу, поднявшись на 10 сантиметров выше критической отметки. Местные жители рассекали по улицам на лодках, спасатели на лодках же привозили им еду и питье. Но уезжать от своих домов и хозяйства сибиряки отказались, здраво рассудив, что «переживут и это». Были правы.

- Накануне поздно вечером уровень воды начал снижаться, сообщает последние новости пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Гидрологический пост выше по течению реки также сообщает о снижении уровня.Пока остаются подтопленными подполья в 7 домах районного центра.

Самая сложная ситуация в эти выходные складывается в Алтайском крае.

- С 10 по 11 апреля продолжится подъем уровней воды, освободится ото льда река Чарыш в районе совхоза Чарышский, ожидается достижение опасных отметок, подтопление прибрежных территорий сел, - сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сейчас на Алтае «горячо» и мобильные отряды спасателей мотаются по окрестностям, им помогают опергруппы местных гарнизонов. Подтоплено сразу несколько автомобильных дорог местного значения в разных районах, затоплены приусадебные участки в шести селах, в двух других подтопило с десяток домов, несколько отрезаны от большой земли.

Так выглядит Алтайский край с высоты птичьего полета. ото ГУ МЧС по Алтайскому краю.

И это еще начало, потому что до таяния снегов в горах как минимум неделя, пока «бузят», освобождаясь ото льда, маленькие местные речки.

- По прогнозам Росгидромета, в период паводка во всех территориях Сибири ожидается сложная обстановка, - ситуацию в конце недели обсудили на совещании глав сибирских регионов. Максимальный подъем уровня воды возможен на реках в республиках Хакасия и Тыва, на северо-востоке Омской области, в центральных и северных регионах Западной Сибири – Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, на юге Красноярского края и Иркутской области. В зону риска могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживают свыше 188 тысяч человек, 219 социальных учреждений и объектов экономики.

Чтобы избежать этого светопреставления, в бой пошли сами жители. Местные власти организовали бригады, которые уже расчистили русла рек на 47 участках, распилили 60 километров льда. Спасатели взрывали лед еще на 32 участках. Хватит ли этого? Все надеются, а паводок покажет.

Так выглядит тот самый опасный ледоход. Фото ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Где и когда будет топить в апреле

Росгидромет заранее обозначил опасные точки, где наверняка «рванет» и даже назвал примерные даты. Итак, после 20 апреля освободятся ото льда Иртыш, Енисей, Ангара, реки Забайкалья. В мае придет очередь Оби, Пура, Таза, Среднего и Нижнего Енисея ( Тыва), реки Лена.

- Максимальные уровни половодья на 0,5-1,0 метра выше нормы ожидаются в верхнем течении Тобола, а также на некоторых реках Омской области, а том числе рр. Омь, Уй, Шиш, - - уточняют в Росгидромете. - Выше нормы на 1-2 метра будут максимумы половодья на участке Ишима от с. Ильинка до с. Абатское. Максимальные уровни весеннего половодья выше нормы ожидаются также на Томи с притоками и реках Чулым Кия, Яя, Парабель – около и выше нормы на 0,2-– 0,6 м, на реках Бакса, Карасук, Каргат, Омь, Тартас, Тара – выше нормы на 0,6 – 1,4 м, на р. Чая – выше нормы на 1,8 м.

Это значит – под ударом в ближайшей перспективе Омская, Томская и Кемеровская области. Если теплые дни в апреле дополнят сильные дожди, то селам, расположенным вдоль всех этих рек, не позавидуешь.

На востоке Сибири нужно ждать сюрпризов от Енисея, который поднимется на 0, 6 метра в районе Кызыла. Также следует опасаться паводка жителям села Курагино, поселков Тура и Райков, города Канска в Красноярском крае. В Иркутской области к приходу большой воды готовятся жители десятков. С 12 апреля бригады спасателей отправляются в Чуну, Тулун, Нижнеудинск, город Зиму. Еще через несколько дней – в Качуг и Жигалово, с 20 апреля – на север региона. В Тайшете, где должна на метр подняться Бирюса, они уже дежурят.

К эвакуации жителей подготовились уже все регионы. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Будет ли паводок 2021 в Сибири сокрушительным или все обойдется – увидим. Пока синоптики настроены не очень позитивно – слишком много снега скопилось в горах за эту весну и зиму.